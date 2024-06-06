【K社韩国小百科】「密阳性暴力事件」主犯摇身一变「女儿傻瓜」，白种元造访其餐厅合照引众怒！案件每个细节都令人血压上升

最近有网友爆料白种元曾到访宣传的餐厅居然雇用了轰动一时的「密阳集体性暴力事件」加害者，令这桩20年前的案件再次引起关注。

韩国YouTuber「奈落保管所」从6月1日开始接连发布影片，称「密阳集体性暴力事件」主犯之一朴某目前在亲戚开的餐厅工作，知名美食艺人白种元曾造访和称赞该餐厅、与朴某等人合影，餐厅在Google有超过1000则高分评价。 朴某因此收入不菲，还结婚并养育一名女儿，过著幸福的生活。





该YouTuber公开朴某PO在SNS的一段话：「我会消除我女儿人生路上的一切绊脚石，成为最可靠的爸爸。」



愤怒网友去餐厅IG留言质问为何雇用犯罪者，IG运营者（推测是餐厅老板的小孩）回答说因为朴某哀求才雇用他，而雇用行为本身并非犯罪：「他说自己没钱、拜托救救他，我爸爸一时做了错误的判断。 」



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(백종원이 홍보한 가게)에서 일하며 돈 쓸어담는중 pic.twitter.com/FoATdvUMKY — (@felix_x2x) June 2, 2024

网友亦来到白种元相关影片留言表达愤怒：「性暴力受害女性过了20年仍备受煎熬，你们却很是和睦啊」「强暴别人的女儿，却在自己IG扮演女儿傻瓜kkk真该在他额头烙印『强奸犯』三个字」。

韩国网友之所以如此愤怒，不仅因案件本身十分恶劣，更因加害人多达数十名却无一受到实质惩罚，处理过程亦漏洞百出、给受害人造成严重的二次伤害。 韩国影视作品也多次提及这一案件，电影《青春勿语》、《信号》中的「仁州女高中生集体性暴力事件」皆是以其为原型。



2003年，居住在蔚山的14岁女国中生崔某误拨电话接通了密阳市高二男生金某，对方以「声音很好听」为由和她开始网聊，半年后将其约到密阳，随后与同伙不良少年在旅馆将崔某打晕后轮流强暴并拍下影片，并以PO上网、告诉父母和学校为由强迫崔某配合。 2004年1月到11月，崔某遭到数十次性暴力、索取钱财、非法拍摄等侵害，直到12月才被揭发，警方一举逮捕数十名加害者。



经调查，集体性暴力事件的受害者一共有5名，除崔某外还有崔某亲姐、另1名女国中生和2名女高中生。 直接参与集体性暴力的一共有44人，若加上帮忙望风和拍摄的共犯则多达119人，然而最终没有一个人受到实质性惩罚，甚至连前科都没有留下。 法官认为犯行出於「青少年对性的好奇和冲动性集体心理」、具有偶发性，且加害者皆已确定升学或就业事宜，「作为人格尚未成熟的少年具有教化的可能性」，最终只送进少年院接受保护观察或参加志工活动。



调查过程中，密阳警察称受害女生「弄脏了密阳的水」、让女生直接和41名嫌疑人见面对质而导致她精神临近崩溃，对受害人亲属承诺非公开调查、随即将具体细节写进报道资料发给记者，在KTV等公众场所公然谈论案情、做出贬低受害人的言论，多名密阳市民亦认为是受害女生先勾引男高中生。 部份加害者拿到了和解书，据悉是受害女生的酒鬼父亲所指使。 因事件涉及的人群太多，在韩国甚至有绝对不能和密阳男生交往的说法。

后经调查，该餐厅所在地是农业用地、属於违章建筑，近日已被拆除。 餐厅IG账号已被删除，原址门口贴出店主的道歉文：「职员朴某确实是我们的侄子，雇用他而引起社会争议真的非常抱歉。」



不仅如此，有消息称另一名加害者目前在VOLVO工作，该公司立即PO出公告表示已解雇该职员。 另有消息称第三名加害者在LG工作，该公司职员透露称社内留言板全部都是希望赶他走、觉得他丢脸。



「奈落保管所」还爆料了另一名涉案者金某的实名和工作，随后自称金某本人的网友留言喊冤，表示当年是被前辈强迫参与犯行，且已与受害者和解，宣称会起诉博主猎巫和侵害名誉：「不要折磨努力生活的人。」

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