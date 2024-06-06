竟有「善宰」既视感！《虽然不是英雄》千玗禧决定成为张基龙「最不幸的瞬间」！（EP.9–10）

[有雷] 《虽然不是英雄》本周即将送上最终回，千玗禧与张基龙这对骗子与超能力者的恋情面临最大危机，在福老太太梦中预见了张基龙的死亡，於是千玗禧打算斩断孽缘，离开他的人生。张基龙再度回到忧郁，两人能联手改变命运吗？

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福老太太总梦见儿子在浓烟中，而归柱（张基龙饰）直接拿著戒指告诉母亲，都多海（千玗禧饰）不是小偷，那枚戒指是归柱在火场中为她戴上的，於是拿出两个一模一样的给母亲。归柱也说明那场火警已经是13年前的事，但母亲所预知的却是未来的他将回到那一个时刻。福老太太又发现老公爱去跳舞，遭人威胁还赔上巨额，气得把老公赶出家门。



伊娜受不了在学校有太多眼睛，让她读到很多负面的情绪，并遭受霸凌被锁在体育馆仓库中。未来的归柱又再度穿越告诉多海，让现在的归柱来得及营救女儿，归柱这才知道伊娜的超能力读心术，也才知道伊娜非常怨恨自己的出生，因为这是母亲在离世前一闪而过的念头，母亲的车祸之死也让伊娜自责至今。父女终於释怀，也终於拉近了距离。



这一切让归柱更加爱上多海，但是多海仍无法确切摆脱自己的继母，另外福老太太也告诉多海，她仍在梦中预见了归柱的死亡。福老太太希望多海配合演出一个骗局，让归柱度过最幸福的瞬间，但多海却持反对意见，要创造归柱「最不幸的瞬间」，让归柱再也不想回忆起来，自然也不可能再回到从前，就此离开归柱的人生。於是两人说好去旅行，归柱短暂回到了过往，回到现实时发现身处於车祸事故中，多海已不知去向。



归柱再度回到酗酒又忧郁的情绪中，甚至多次回到甜蜜瞬间，告诉多海不要去旅行，不要在雨天开车。多海流著泪却仍然自导自演这场车祸。归柱再也找不到她，不过伊娜却找上了多海的叔叔，透过读心术得知她的位置。归柱终於找到了多海，两人都因为太爱对方而想要改变命运，他们能互相救援吗？



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