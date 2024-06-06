《联结》收视可望超过双位数！毒品嫁祸与追凶＋变质的友情让观众们产生高度共鸣！

自5月24日开播，已播出四集的SBS《联结》以悬疑追凶剧情为主，两位演员池晟与田美都的合作也没令观众们失望，收视率已突破2位数，导演也谈起了对本剧的期待。

《联结》一开播就已成为同时段收视冠军，在20～49年龄层中的收视率亦夺冠，目前最高收视纪录来到9.8％，该剧的PD表示，虽然本作品集合了好的故事、好的演员以及工作团队，但是在本身故事题材以及展开的方式，与以往的人气作品相比，很担心会比较难让观众们接受，不过以目前的成绩看来，已经比想像中好，也感谢大家的支持。



导演也特别提到《联结》的成功归功於这些演技派的演员们，本剧中有各种不同个性的人物登场，人与人之间的个性与故事交错在一起，每位演员都把自己的部分发挥得很好。随著故事剧情的展开，演员们也将开始有更深入的情感表现，除了池晟与田美都，其余所有的演员们也都非常具有实力。导演也提到了池晟在剧中染毒的特别演技，这部分需要思考并且需要下决心努力，导演也因为过程中都在一旁看著池晟的表现，更觉得非常不容易。



除了讲述毒品这个议题以外，《联结》里面更有著过去与现在友情的变质，也让很多观众们产生共鸣。原本高中时期的好友到底为什么变得水火不容，除了池晟与事件中心的受害者两人自高中时期因一事件而意见不合，已无法像以前相处，池晟与田美都之间更是有著模糊的粉红气流，以及其他爱乐社团好友们，似乎各怀鬼胎。剧中也时常穿插著年轻时期的画面，让观众们先了解年轻时他们的友情，对比著20年后的冷血。



《联结》将於周五晚间播出第5集，演员们包含池晟与田美都，以及其他演员们，也都正在勤跑各节目进行宣传活动。

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