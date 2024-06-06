INFINITE睽违7年的《无限大集会》门票完售！新单曲〈Flower〉概念照清凉大爆发

INFINITE睽违7年将在7月举行粉丝见面会《无限大集会》，本周也将发行全新单曲〈Flower〉。
《无限大集会》一直是INFINITE招牌粉丝见面会，今年将举行第四届即《无限大集会IV》，是自2017年3月《无限大集会Ⅲ》后，时隔7年再次举行，会是六名成员金圣圭、张东雨、南优贤、李成烈、L（金明洙）与李成种完整体演出。据INFINITE COMPANY表示，昨日7月13日、7月14日两天《无限大集会IV》门票启售，近2万个位置启售的同时完售，出道14年人气依旧居高不下。
2024 INFINITE FAN MEETING— INFINITE(인피니트) (@IFNT_Official_) May 31, 2024
[무한대집회Ⅳ] MAIN POSTER
공연 일시
2024.07.13 (SAT) 6PM ~ 2024.07.14 (SUN) 4PM (KST)
공연 장소
잠실 실내체육관
판매처
위메프 공연티켓
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除了7月的《无限大集会IV》，INFINITE本周9日将发行全新数位单曲〈Flower〉，是献给广大粉丝INSPIRIT的粉丝颂，向长时间守护在身边的INSPIRIT甜蜜告白、传达特殊意义。
INFINITE官方已释出〈Flower〉所有成员个人概念照及一张团体照，成员们的清凉感大爆发，无论是拿著花朵或是做俏皮举动，清凉爆发到INSPIRIT都怀疑「只有自己老了」，纷纷称赞成员们「根本就是花本人」、「太漂亮了」。
▼金圣圭
INFINITE Digital Single [Flower]— INFINITE(인피니트) (@IFNT_Official_) June 2, 2024
Concept Photo #성규
2024.06.09 6PM (KST)
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▼张东雨
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Concept Photo #동우
2024.06.09 6PM (KST)
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▼南优贤
INFINITE Digital Single [Flower]— INFINITE(인피니트) (@IFNT_Official_) May 28, 2024
Concept Photo #우현
2024.06.09 6PM (KST)
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▼李成烈
INFINITE Digital Single [Flower]— INFINITE(인피니트) (@IFNT_Official_) May 26, 2024
Concept Photo #성열
2024.06.09 6PM (KST)
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▼L
INFINITE Digital Single [Flower]— INFINITE(인피니트) (@IFNT_Official_) May 23, 2024
Concept Photo #L
2024.06.09 6PM (KST)
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▼李成种
INFINITE Digital Single [Flower]— INFINITE(인피니트) (@IFNT_Official_) May 21, 2024
Concept Photo #성종
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▼团体照
INFINITE Digital Single [Flower]— INFINITE(인피니트) (@IFNT_Official_) June 4, 2024
Concept Photo
2024.06.09 6PM (KST)
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INFINITE去年从成立INFINITE COMPANY、睽违5年发行新专辑并开启巡演，还推出团体综艺……一连串大展团魂之举让INSPIRIT粉丝魂随之而起，甚至影响到二代团粉丝都激动不已，目前持续有新活动更令外界感动。全新数位单曲〈Flower〉就在9日韩国时间下午6点（港台时间5点）透过各大音源网站发行。
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