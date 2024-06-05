「表演女王」泫雅披上黄袍强势攻蛋！ 重磅加入中信兄弟「K歌主题周」演唱嘉宾

中华职棒中信兄弟球团将於8月3日及8月4日於台北大巨蛋主场举办「K歌主题日」，今年更是重磅邀请到韩国巨星泫雅（김현아／Kim Hyuna）成为演唱嘉宾，凭藉著具有标志性的风格及性感火辣的身材，泫雅此次接受中信兄弟球团邀请，也将会是首位登上台北大巨蛋演唱的南韩歌手，未来势必会掀起热烈讨论。

继4月份中信兄弟球团开幕主题周邀请顽童MJ116以及ENERGY后，成功的音响设备与现场氛围，不仅娱乐圈业界造成讨论，也因此得到韩国众多艺人关注，愿意特别来台演出。此次，在中信兄弟极力邀请下，泫雅也同意加入球团下半季最受瞩目的「K歌主题日」担任演唱嘉宾，而这也将会创下球团主题日邀请最高等级的韩国艺人，且会是成为首位登上台北大巨蛋演唱表演之韩国巨星！

被网友封为「表演女王」的泫雅，舞台魅力十足，出道十七年仍是不少人心中的女神。在歌坛拥有多首代表作，2011 年推出的《Bubble Pop!》是首个韩国女歌手浏览量破亿的 MV，2012 年参与了歌手 PSY 歌曲《江南 Style》的音乐影片演出，2021 年推出《I'm Not Cool》音源发行不久即在 Genie、Bugs 榜获得2位成绩，今年 5 月带著新专辑《Attitude》与主打曲〈Q＆A〉回归，泫雅参与了专辑制作，融入她率直与自信的态度。



泫雅也是继2022年来台演唱成功后，睽违一年半再度来台演出，透过别致而性感魅力的她，俘获广大球迷的心，未来也将会让球迷与粉丝掀起一阵轰动。中信兄弟球团将於日后公布更多有关「K歌主题日」相关活动及购票资讯详情，也期待球迷朋友可以再次体验「K歌主题日」带来的歌唱盛宴。

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