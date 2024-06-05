《玩什么好呢》确定庆典阵容：Lovelyz、SHINee、DAY6外还有Jessi、Dynamamic Duo等

《玩什么好呢》筹备一段时间的庆典阵容终於订定！高达11组艺人！从爱豆、爱豆乐团、独立乐团、Trot到嘻哈领域皆有！

《玩什么好呢》（玩甚么好呢）至少从3月就开始筹备庆典，想唤回过去大学校庆的记忆，最新EP.236尾声总算宣布完整阵容与举行地点。11组艺人包括：

▼庆典「灵感之初」咕咕史达社长与g.o.d金泰宇



▼解散后再度完整体重组的Lovelyz



▼阿卡贝拉合唱团「只有声音」



▼林元熙所属独立乐团「电波商社」



▼班底朱宇宰与朴真珠（朴昣奏）



▼逢出道16周年的SHINee



▼Trot歌手姜振，是电波商社鼓手姜珉硕之父，2007年曾以〈土蜂〉拿下音放一位



▼《玩什么好呢》「家人」Young K所属乐团DAY6



▼亦是《玩什么好呢》「家人」的Solo歌手Jessi



▼班底HAHA与SKULL的嘻哈组合RGP



▼去年红遍大街小巷的Challenge〈Smoke〉原唱嘻哈组合Dynamic Duo（Dynamicduo）



庆典将在本月13日於首尔儿童大公园林间舞台晚间6点举行，门票目前在Interpark网站预售，预售时间为6月7日下午4点至6月12日晚间11点59分（韩国时间），更多详情可至官方Instagram了解。



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