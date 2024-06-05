李应福导演新漫改剧《亲爱的X》阵容曝光！金裕贞挑战「反社会人格女演员」，有望与金永大搭挡！

新剧《亲爱的X》改编自同名网漫，讲述利用他人获得自己想要的东西，梦想成功的女人通过女演员登上最高位置后没落的生平故事，也是一部讲述守护在她身边的男人爱情的爱情电视剧。

今日（5）金裕贞和金永大的经纪公司皆表示收到出演提案，正在讨论中。



金裕贞收到女主角「白雅珍」的提案，白雅珍虽然拥有耀眼的外貌和亲切善良的品格，但是对於惹自己生气的人却彻底展现出恶魔般面貌的「反社会人格」角色。如果是为了得到自己想要的东西，就会把周围的人掌握在自己手中任意摆布，是个具有洞察力的人物。



金永大收到男主角「尹俊书」的提案，尹俊书将会守护在白雅珍身边，展现纯真的爱情。2024年金永大将通过电视剧《完美的家族》、《因为不想吃亏》等与朴柱炫、申敏儿等合作《完美的家族》，接下来也是努力继续工作！



而《亲爱的X》由曾执导《Dream High》、《太阳的后裔》、《鬼怪》、《阳光先生》和《Sweet Home》等作品的李应福导演执导，剧本由2018年KBS独幕剧徵集活动中获得最优秀奖的崔子元（최지원）编剧执笔。

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