【韩网热门】防弹少年团粉丝发起国际请愿：闵熙珍必须退出HYBE！网友：这是HYBE的粉丝吧

HYBE娱乐与旗下子公司ADOR代表闵熙珍之间的攻防战仍在发酵，有网友在请愿网站上请愿，要求闵熙珍退出HYBE公司。

请愿人是全球团体防弹少年团的粉丝，网名为「ARMY Forever」。 他解释说，发起请愿的原因是「最近发现某个人正在散布关於BTS、ENHYPEN、LE SSERAFIM等偶像团的错误信息，并主导了一场骚扰活动。 」 他指名「某人」正是闵代表，并呼吁对此进行彻底调查。 此外，他要求闵代表赔偿公司和艺人遭受的损失。 请愿人还将有关闵代表的新闻报导和闵代表与巫师A某之间的聊天记录翻译成英语附上。 截至4日下午7点，已有21,702人签署，目标是25,000个签名。



韩国网友评论：

1. 不要扯上BTS的粉丝，就因为房时爀的原因国内外都在骂柾国的粉丝，大部份粉丝其实都在诅咒公司

2. 这帮人和神经病一样，和公司搅在一起只会让人越来越讨厌团队

3. 这不是ARMY，而是HYBE粉丝吧

4. 笑死了，还国际请愿

5. 就为了这么点破事，搞国际请愿

6. 法院判决都下来了，这群人还没清醒？？

7. ARMY看来喜欢的不是防弹，而是房时爀啊

8. 房时爀的粉丝还真多啊

9. 不愧是饭（粉丝）随正主，这么搞笑的事情只有你们能做得出来

10. 看来是一群喜欢国外的粉丝，这帮人总是觉得国外粉丝比国内粉丝更有能力

11. 丢脸丢到国外去了

12. 也不看看国内舆论都什么样了，笑死人了，真丢人

13. 国外粉=自然灾害

14. HYBE要是没钱的话就把ADOR卖了吧，这才是双赢啊

15. 有这个请愿的时间不如好好骂骂丢人现眼的HYBE吧

16. 看来HYBE还有不少脑残粉啊

17. 果然他们不可能老实地待著，一定会搞出点其他事情出来

18. 为什么要国际请愿啊？ 如果是投资者搞的还能理解，如果是粉丝，你们是疯了吗？

19. 烦死了，根本分不清这种人到底是ARMY还是黑粉，能干出这种事的怎么能事粉丝呢？ 适可而止吧

20. 不愧是防弹的粉丝啊

21. 即使这样也不可能改变韩网的舆论

22. 有这个功夫不如去多买点他们的周边吧

23. 哎唷，继然ARMY们这么渴望闵熙珍退出，不如就让HYBE快点帮助闵熙珍离开吧

原文：https://theqoo.net/square/3262932426

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻