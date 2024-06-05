【韓網熱門】防彈少年團粉絲發起國際請願：閔熙珍必須退出HYBE！網友：這是HYBE的粉絲吧

HYBE娛樂與旗下子公司ADOR代表閔熙珍之間的攻防戰仍在發酵，有網友在請願網站上請願，要求閔熙珍退出HYBE公司。

請願人是全球團體防彈少年團的粉絲，網名為「ARMY Forever」。 他解釋說，發起請願的原因是「最近發現某個人正在散佈關於BTS、ENHYPEN、LE SSERAFIM等偶像團的錯誤信息，並主導了一場騷擾活動。 」 他指名「某人」正是閔代表，並呼籲對此進行徹底調查。 此外，他要求閔代表賠償公司和藝人遭受的損失。 請願人還將有關閔代表的新聞報導和閔代表與巫師A某之間的聊天記錄翻譯成英語附上。 截至4日下午7點，已有21,702人簽署，目標是25,000個簽名。



韓國網友評論：

1. 不要扯上BTS的粉絲，就因為房時爀的原因國內外都在罵柾國的粉絲，大部份粉絲其實都在詛咒公司

2. 這幫人和神經病一樣，和公司攪在一起只會讓人越來越討厭團隊

3. 這不是ARMY，而是HYBE粉絲吧

4. 笑死了，還國際請願

5. 就為了這麼點破事，搞國際請願

6. 法院判決都下來了，這群人還沒清醒？？

7. ARMY看來喜歡的不是防彈，而是房時爀啊

8. 房時爀的粉絲還真多啊

9. 不愧是飯（粉絲）隨正主，這麼搞笑的事情只有你們能做得出來

10. 看來是一群喜歡國外的粉絲，這幫人總是覺得國外粉絲比國內粉絲更有能力

11. 丟臉丟到國外去了

12. 也不看看國內輿論都什麼樣了，笑死人了，真丟人

13. 國外粉=自然災害

14. HYBE要是沒錢的話就把ADOR賣了吧，這才是雙贏啊

15. 有這個請願的時間不如好好罵罵丟人現眼的HYBE吧

16. 看來HYBE還有不少腦殘粉啊

17. 果然他們不可能老實地待著，一定會搞出點其他事情出來

18. 為什麼要國際請願啊？ 如果是投資者搞的還能理解，如果是粉絲，你們是瘋了嗎？

19. 煩死了，根本分不清這種人到底是ARMY還是黑粉，能幹出這種事的怎麼能事粉絲呢？ 適可而止吧

20. 不愧是防彈的粉絲啊

21. 即使這樣也不可能改變韓網的輿論

22. 有這個功夫不如去多買點他們的周邊吧

23. 哎唷，繼然ARMY們這麼渴望閔熙珍退出，不如就讓HYBE快點幫助閔熙珍離開吧

原文：https://theqoo.net/square/3262932426

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