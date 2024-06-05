李帝勋被问如果再次与具教焕合作想演什么关系？回应引发全场爆笑：恋人、发展成多角关系

李帝勋的回应很妙，具教焕也非常机智的配合，两位都太有想法了！XD 大家想看他们演恋人吗？

人气演员李帝勋和具教焕出席了昨天（4日）晚间在首尔江南区三成洞Megabox COEX举行的电影《逃走》（另译：逃脱）举行的 Showcase。







《逃走》讲述渴望著拥有未来的北韩士兵－奎南（李帝勋 饰）和北韩保卫部队军官－贤相（具教焕 饰）之间展开的殊死追击战，预计在7月3日上映。



主持人问：「如果下部作品还可以和具教焕合作的话，想以什么样的身份见面呢？（二选一）朋友VS仇人。」李帝勋陷入了思考，回答：「恋人！」立刻引发全场爆笑与尖叫，接著李帝勋又说：「没有我想要的答案，抱歉了。」



意想不到的答案，让一旁的具教焕也忍不住跟李帝勋握手表示赞叹，李帝勋解释道：「我们在电影虽然是追和被追的关系...。」具教焕附和：「打著打著就会生出感情了。」李帝勋：「不过，我们之间也有可能会有别人插足。」具教焕：「15角关系那就更好了。」两人一来一回的默契特别好，最后具教焕还语带保留，不再多说，引人遐想啊～～～。







▼上述访问片段，影片定位在00:56。



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