边佑锡首登韩国时尚杂志封面！杂志社特例提前数天发预告片：不愧是画报匠人

大势演员边佑锡的新画报从预告开始就点燃了所有人的好奇心。

4日，《Harper's Bazaar》在官方SNS上公布了边佑锡的海报预告，表示「预告Bazaar与边佑锡的相遇」。《Harper's Bazaar》还表示：「'Bazaar'一直保守的秘密？ 即使《背著善宰跑》结束了也不要太失落。 Bazaar正在准备与当下最火的'他'的相遇。 」并大力预告了「Coming Soon」，「BAZAAR X BWS」。 《Harper's Bazaar》通常在前月中旬公布封面主人公，这次提前这么久就发布预告实属罕见。

尽管模特出身的边佑锡曾在在各种画报中大放异彩并被认可为「画报匠人」，但这是他首次登上国内时尚杂志的封面，也是《背著善宰跑》中被女主角「小素」认可的「画报匠人」。



边佑锡宰剧中从清爽的19岁演到了意气风发的20岁的大学生，再到眼神中充满故事的34岁，展示了多样的魅力。 他的时尚杂志首封让「垂范们」（《背著善宰跑》CP粉的昵称）心动不已。Varo娱乐作为边佑锡的最大粉头，第一时间就在预告片下留言「哎呀，耀眼」。



此外，边佑锡将於本月8日在台湾台北，15日在泰国曼谷，22日在菲律宾马尼拉，28日在印尼雅加达，30日在新加坡，7月6日至7日在首尔举行「2024亚洲粉丝见面会巡演-Summer Letter」。

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