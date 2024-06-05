李瑞镇为《黑帮的我成了高中生》穿校服！附身尹灿荣替其扭转人生，却遇腹黑奉宰铉（EP.1-2）

由《僵尸校园》尹灿荣与《闪亮的西瓜》奉宰铉主演的新剧《黑帮的我成了高中生》，李瑞镇虽是特别演出却具绝对存在感，首播两集三人颇有化学反应，不少看过的观众给予好评。

首播两集如剧情大纲描述，七星派二把手「金德八」一直有就学梦，当黑道大哥的同时还积极上进接受家教，但成绩却总是提不上来，七星派会长李七星（李璟荣饰演）看了成绩也觉得不行，尔后决定将七星派会长位置传给他。殊不知，金德八为了救从天桥上一跃而下的高中生宋理宪，死了。



严格来说，金德八是变成了宋理宪，灵魂在宋理宪身上取代了原本的宋理宪，肉身则已死透准备火化。金德八本来还想做些什么却失败，只能眼睁睁看著自己的身体最后化成骨灰躺在骨灰坛里。原本的手下金东水（《非意图的恋爱谈》元太珉饰演）和韩宗哲（高东旭饰演）还为此谅解不了宋理宪，却不知道金德八在宋理宪身体里。



金德八没有难过太久，决定好好用宋理宪的身体生活，等到宋理宪回来接手。加上金德八看了宋理宪写下的悲惨校园日记，金德八更下定决心要替宋理宪逆转人生。

「改头换面」回到校园的宋理宪（实是金德八），起初遇上欺负自己的洪载民带头一帮人，仍使不上力，晕倒之中他短暂恢复原本金德八的样貌，见到了真实的宋理宪，宋理宪只是要金德八做自己、不用在乎他，金德八却说要帮他上大学还要守护妈妈。



金德八说到做到，更加努力练身体，最终如愿打趴洪载民那帮人。麻烦的是，金德八不小心在同班同学崔世京（奉宰铉饰演）面前露馅，对洪载民他们还能用「摔坏脑袋」来打发，对崔世京却不行，崔世京处处认定眼前的宋理宪不是真的宋理宪。



崔世京见到宋理宪另有心思，他不断想起某天宋理宪前来威胁他，他不从……宋理宪发现他的心虚，质问他是不是对自己做了什么，自己才会跳下天桥。事情当然是没有答案，但后续剧情让观众看见崔世京也有家庭问题，从小受检察官严父崔明宪（徐泰华饰演）精神虐待似的教育。



下集预告，崔世京想阻止宋理宪吃菠萝（凤梨），因为从宋理宪家保母听说了宋理宪会过敏，但为时已晚，宋理宪还是呼吸困难倒地。香港观众可於黄Viu免费首看此剧。

顺带一提，《黑帮的我成了高中生》除了李璟荣、徐泰华等韩剧熟面孔，也可见到黄宝罗演出「李眉京」一角，只是会长秘书却作威作福以为自己是女主人，明明前面还有会长正宫和宋理宪妈妈，而这也是经常扮演搞笑角色的黄宝罗，暌违多年难得再演恶角。



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