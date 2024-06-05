李瑞鎮為《黑幫的我成了高中生》穿校服！附身尹燦榮替其扭轉人生，卻遇腹黑奉宰鉉（EP.1-2）

由《殭屍校園》尹燦榮與《閃亮的西瓜》奉宰鉉主演的新劇《黑幫的我成了高中生》，李瑞鎮雖是特別演出卻具絕對存在感，首播兩集三人頗有化學反應，不少看過的觀眾給予好評。

首播兩集如劇情大綱描述，七星派二把手「金德八」一直有就學夢，當黑道大哥的同時還積極上進接受家教，但成績卻總是提不上來，七星派會長李七星（李璟榮飾演）看了成績也覺得不行，爾後決定將七星派會長位置傳給他。殊不知，金德八為了救從天橋上一躍而下的高中生宋理憲，死了。



嚴格來說，金德八是變成了宋理憲，靈魂在宋理憲身上取代了原本的宋理憲，肉身則已死透準備火化。金德八本來還想做些什麼卻失敗，只能眼睜睜看著自己的身體最後化成骨灰躺在骨灰罈裡。原本的手下金東水（《非意圖的戀愛談》元太珉飾演）和韓宗哲（高東旭飾演）還為此諒解不了宋理憲，卻不知道金德八在宋理憲身體裡。



金德八沒有難過太久，決定好好用宋理憲的身體生活，等到宋理憲回來接手。加上金德八看了宋理憲寫下的悲慘校園日記，金德八更下定決心要替宋理憲逆轉人生。

「改頭換面」回到校園的宋理憲（實是金德八），起初遇上欺負自己的洪載民帶頭一幫人，仍使不上力，暈倒之中他短暫恢復原本金德八的樣貌，見到了真實的宋理憲，宋理憲只是要金德八做自己、不用在乎他，金德八卻說要幫他上大學還要守護媽媽。



金德八說到做到，更加努力練身體，最終如願打趴洪載民那幫人。麻煩的是，金德八不小心在同班同學崔世京（奉宰鉉飾演）面前露餡，對洪載民他們還能用「摔壞腦袋」來打發，對崔世京卻不行，崔世京處處認定眼前的宋理憲不是真的宋理憲。



崔世京見到宋理憲另有心思，他不斷想起某天宋理憲前來威脅他，他不從……宋理憲發現他的心虛，質問他是不是對自己做了什麼，自己才會跳下天橋。事情當然是沒有答案，但後續劇情讓觀眾看見崔世京也有家庭問題，從小受檢察官嚴父崔明憲（徐泰華飾演）精神虐待似的教育。



下集預告，崔世京想阻止宋理憲吃菠蘿（鳳梨），因為從宋理憲家保母聽說了宋理憲會過敏，但為時已晚，宋理憲還是呼吸困難倒地。香港觀眾可於黃Viu免費首看此劇。

順帶一提，《黑幫的我成了高中生》除了李璟榮、徐泰華等韓劇熟面孔，也可見到黃寶羅演出「李眉京」一角，只是會長秘書卻作威作福以為自己是女主人，明明前面還有會長正宮和宋理憲媽媽，而這也是經常扮演搞笑角色的黃寶羅，暌違多年難得再演惡角。



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