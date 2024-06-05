《背著善宰跑》终於要去表彰休假啦！普吉岛度假，人员+行程未定

2024年韩剧圈最大黑马当属《背著善宰跑》，掀起了全民「善宰」热潮。 为了庆祝电视剧的巨大成功，节目组决定前往普吉岛度假。

据韩媒「韩国经济」独家报导，《背著善宰跑》的演员和剧组工作人员将前往普吉岛休假，目前众人正在调整行程中，具体的人数和日程未定。

《背著善宰跑》讲述了女主角任素（金惠奫 饰）穿越回15年前拯救最爱本命柳善宰（边佑锡 饰）的奇幻故事，双向奔赴、双向救赎的罗曼史感动了广大观众。 该剧已於5月28日正式落幕，第16集大结局以5.8%的收视率刷新了自身纪录，完美收官。



《背著善宰跑》的收视率虽不及其他韩剧，但话题度和热度一骑绝尘，播出期间基本上维持在了话题榜榜首，男主角边佑锡更是一夜爆红，连续4周称霸演员话题榜。 最近为了满足无数观众，节目组还特意开了快闪店、举行团体观影等活动。 边佑锡的粉丝会门票也光速售罄，展现了大势面貌。



《背著善宰跑》不仅在韩国本土，在海外也受到了极大的关注。 通过全球OTT平台Rakuten Viki面向全球观众公开后，在包括美国在内的109个国家连续6周排名第一。

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