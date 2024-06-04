【韩网热门】边佑锡最新公开理想型：「不讲脏话的女生」

边佑锡近日接受采访表示很喜欢爱情喜剧，尤其喜欢《背著善宰跑》里为对方倾注一切的爱情、就像《手札情缘》 里的「诺亚」，实际上他自己也是用情很深的类型。 关於理想型，边佑锡表示外形方面一直在变，最重要的是个性合拍、聊得来：「我有点像傻瓜，喜欢贤明的女生。」

记者听后笑出来，边佑锡：「回答得太形式化了... 但真的是这样，对话最重要。」 记者请他再说一点，边佑锡思考了10秒：「我喜欢不说脏话的女人。 虽然内容有点搞笑，但我喜欢讲话文雅的人。」



韩国网友评论：

1. 我不能一辈子不开车啊

2. 棒球群解散

3. 我得辞职才行...

4. 我开车时也不骂人，但诅咒没关系吧？

5. 海选就把我淘汰了

6. 被吓到时会条件反射讲出「西八」......

7. 对不起，今天上班路上已经讲了20多次...

8. 只要我能当上总统，一定不讲脏话

9. 欧巴，有3个小孩的年上可以吗？ 完全可以用幼稚园老师的语气讲文雅的话

10. 从今天开始重获新生，再也不说脏话了！

11. 只在网上说可以吗？

12. 不是我想讲脏话，是这世界逼我啊

13. 边佑锡自己也不讲脏话呀，过去拍了那么多影片也没见过讲脏话kk他同学也说读书时就是不讲脏话的小孩

14. 欧巴只能找不看体育比赛的女生啦

出处： https://theqoo.net/hot/3261893452

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