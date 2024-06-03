T-ara前成员雅凛控前夫虐童竟是自导自演？ 法院判定雅凛母女涉嫌诱拐，子口供「尿在脸上」疑为诱导

T-ara前成员雅凛早前在SNS控诉前夫虐待子女引起大量关注，近日法院判定前夫无罪，反而雅凛母女有诱拐、虐待、遗弃未成年人之嫌疑，已被责令禁止靠近子女住处或幼稚园。

雅凛之前在网上爆料称前夫虐童，包括殴打和抛掷小孩、向小孩嘴里吐痰、在脸上大小便等等，同时公开了与5岁大儿子的对话录音档及身体淤青照片，引起轰动性关注。



今日据Dispatch独家报导，法院已在上月8日判定雅凛前夫A某不存在虐童嫌疑，理由一是小孩在调查中没有做出受害陈述、无法说清被父亲抛掷的是自己还是弟弟，二是缺乏身体暴行方面的证据：「雅凛说前夫殴打小孩的头、胸、手臂，但照片中的淤青在背部，位置不同。」 口供分析专家认为小孩很有可能是遭到雅凛施压及诱导，因此口供缺乏可信度。

不仅如此，存在虐童行为的反而是可能是雅凛母女。 京畿道光明市警察署上月初向安山地方检察厅起诉雅凛，指控她虐待儿童、遗弃及属於照顾儿童、诱拐未成年人等，雅凛母亲也因涉嫌诱拐未成年人被移交给了检察机关。 水原家庭法院根据这一结果下令对雅凛母女实施限制措施，禁止其靠近居住地和幼稚园的100米范围内。



雅凛前夫的律师表示：「雅凛作为有责配偶不合理地提起了离婚诉讼，并持续散播损害对方名誉的文章，敦促她停止侵害名誉和诬告行为。」 疑似指雅凛为离婚而指控前夫虐童。

此外，雅凛2012年7月加入T-ara成为第8名成员、一年后退团，2019年与年长2岁的企业家结婚并生育有2个儿子。去年12月突然宣布正在打离婚官司、结束之后就会登记再婚，且已怀上新男友徐某的小孩。



雅凛不时在IG晒出与男友的日常，但不久后被网友爆料多次向粉丝已看病和生活名义借钱，受害者多达10人以上，借款金额上看4000万韩元。期间雅凛和徐某也多次分手复合，徐某还向D社爆料称关於大小便的录音是雅凛自导自演，称她「殴打小孩的大腿、训斥小孩，前后拍了50多次」。

目前雅凛IG帐号已不可见。

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