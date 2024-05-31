粉丝太爱《背著善宰跑》频频考古过往的善宰！边佑锡：「幸好没什么黑历史！」

曾是默默无闻的配角演员，边佑锡凭藉著《背著善宰跑》获得人生转捩点，近日他也频频接受访问，对於从没想像过的火爆人气，让他不禁怀疑到底是梦境还是现实，而粉丝纷纷开挖他过往的一切，全是他认真工作努力的痕迹，边佑锡也笑说「幸好没什么黑历史！」。

边佑锡於日前接受访谈时提到，非常感谢大家对於《背著善宰跑》中善宰的喜爱，自己也非常爱这部作品，还无法就这样送走善宰，虽然心中非常不舍不过电视剧也已经播出了16集了，是该结束的时候。但每当想念善宰的时候，边佑锡也会跟大家一样透过网路平台再度重刷前面的剧情，因为这是他的演员生涯中会不断想回顾的作品。



边佑锡因为《背著善宰跑》而人生迎来了大转变，他坦言自己还是迷迷糊糊的，外面很多人开始认出了他，连纽约时代广场上都刊登了他的照片，令他相当惊讶，加上很多人都到快闪店，还得排队体验，在全州电影节的时候大家也直呼他「善宰」等等，在他享受这一切的同时，也提到了应该在下一部作品开始前，弥补自己的不足之处，以更好的演技报答大家。



面对瞬间爆红，边佑锡感觉很不真实，常觉得就像在作梦一样。最近他更即将展开海外与首尔的粉丝见面会，他说虽然自己也一起抢票，但一开始以为等待的人数是5万人，后来认真一看才发现是50万人！觉得太不可思议了，在Weverse平台上也是，他留言之后伺服器就当机了，让他觉得很神奇，但他相当享受能在网路上与粉丝互动，也能倾听粉丝的故事。



走红的同时，也有许多粉丝们开始挖出边佑锡过往的样子，那段时间认真生活的证据，也同样触动著粉丝们。边佑锡说包含模特儿生涯，几乎有超过10年的时间在演艺圈中活动著，初期这些事情让他感到有压力，也不知道自己该怎么行动，尽管如此还是尽了全力去做，过往的影片一篇篇被翻出来，看著大家对他的喜爱，他自己也像是重新回顾了自己的过往，

从模特儿成长到今日的边佑锡，自己也很开心。他还笑著说「幸好过去没闯什么祸，可以放心」，也透露自己最近最喜欢的留言是「善宰啊 我走到这边了喔！」让他觉得相当搞笑。



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