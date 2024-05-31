金在焕与WAKEONE续约同时宣布7月入伍

限定团Wanna One出身的solo歌首金在焕，今(31)日由经纪公司WAKEONE宣布与其续约，以及后续入伍消息。

WAKEON表示近日与所属艺人金在焕基於长时机的信任，近期完成了续约，今后将在各方面积极支持金在焕多元的音乐活动。WAKEON亦宣布金在焕报考了陆军军乐队获得合格通知，预计在7月1日入伍。



1996年生的金在焕，2017年以个人练习生身份参加Mnet选秀节目《PRODUCE 101》第二季，最终以第四名脱颖而出，成功以限定团Wanna One成员出道。结束Wanna One活动后，金在焕选择留在管理Wanna One的SWING娱乐与之签订个人合约，后SWING娱乐并入母企业CJ ENM旗下的WAKEONE至今，金在焕也同行至今。



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