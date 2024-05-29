全智贤&姜栋元《北极星》2025年Disney+重磅开播

演员全智贤和姜栋元将於明年通过全球OTT平台与观众见面。

Disney+韩国分公司於29日表示，「因全智贤和姜栋元首次合作而备受关注的《北极星》已确定将於2025年在Disney+上映」。

《北极星》（剧本：郑瑞景，导演：金熙元、许明行）是一部谍战片，讲述了外交官文珠（全智贤 饰）与特工山昊（姜栋元 饰）追寻隐藏的真相的故事。 该剧在制作阶段就因豪华的演员阵容而备受瞩目。 全智贤和姜栋元担任男女主角，这是两人出道后首次合作。全智贤饰演的文珠是一位前驻美大使出身的外交官，在国际社会中颇有地位，她发现暗杀事件的背后隐藏著政治阴谋。姜栋元饰演特工山昊，是一名拥有出色能力的王牌国际佣兵。 这个角色的国籍和过去都被蒙上了神秘的面纱。

两位演员正面临新的挑战。 除了演技外，姜栋元还将参与电视剧制作，作为《北极星》的制片人之一，发挥更多的作用。精英制作团队的合作也是令人期待的看点，该剧由电影《分手的决心》的编剧郑瑞景执笔，tvN《眼泪女王》的金熙元导演合作执导。 这是他们继2022年结束的tvN《小女子》后第二次合作。 再加上电影《犯罪都市4》的导演许明行共同执导。

此外，《北极星》已於今年3月开拍，预计将作为明年Disney+的原创系列公开。

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