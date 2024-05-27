【韩网热门】利特在厉旭婚礼请大家原谅强仁

今日Super Junior厉旭举办婚礼全团15人全部到齐，担任司仪的利特在现场提到强仁：「现在大家看到的是反省期比活动期更长的强仁。 请大家原谅强仁吧。 活动只有5年，自省却有15年。」 神童：「大家这样笑著聊天真的很好。」 利特：「今天是个幸福的好日子，希望大家能给予拥抱和爱，帮助强仁也能够吃饭和生活。」

LT: everyone, you’re now seeing Kangin, whose self-reflection time is longer than promotion time. pls forgive Kangin now~ Kangin, who’s reflecting for 15yrs & promoted for 5yrs

SD: it’s so nice seeing everyone’s laughing & chatting like this

LT: on this happy & great day



(cont) pic.twitter.com/kwjWZcTOur — Cynthia (@zhaoguixian) May 26, 2024

韩国网友评论：

1. 何必在别人的婚礼讲这些...

2. 又不是他自己的婚礼，就算新郎新娘同意，宾客也没必要听这些吧...

3. 没在顾虑新娘的感受吗，在喜宴上这样

4. 这件事跟婚礼有什么相关...

5. 真是物以类聚人以群分

6. 第一次看到强迫别人原谅的... 大众和粉丝都不喜欢，为何如此？

7. 他不能活动的原因并不在别人啊

8. 都闯祸多少次了

9. 你们自己帮他就好

10. 利特讲话还是那么不慎重啊

11. 又不是对大众讲的，是对朋友们讲的啊，干嘛这么激动

12. 哇，真的有一种上流阶层做了坏事还当做笑料来谈的既视感，令人反感kkk

13. 明年是出道20周年，也许在做预热吧

14. 希望他不要当艺人，靠其他工作吃饭生活吧

15. 不上电视也有很多能吃饭生活的路

16. 15年已足够读完小学中学高中，找点别的工作吧

17. 强仁可不是2009年施暴事件后一直在自省哦，事件后一个月就酒驾+逃逸、服完兵役参与SJ六辑和七辑、2015年辱骂晚辈偶像、2016年又酒驾、2017年打女友、2019年被发现2016年把郑俊英传来的偷拍空姐照片传给其他聊天室，明明是退出SJ，讲什么「反省15年」啊...

出处：https：//theqoo.net/hot/3249120663

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