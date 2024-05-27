【韩网热门】利特在厉旭婚礼请大家原谅强仁
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【韩网热门】利特在厉旭婚礼请大家原谅强仁

明星   2024年5月27日   星期一15:04   Sani  

（封面图源：X@SJofficial、zhaoguixian截图，YouTube@강인 KANG IN截图）

今日Super Junior厉旭举办婚礼全团15人全部到齐，担任司仪的利特在现场提到强仁：「现在大家看到的是反省期比活动期更长的强仁。 请大家原谅强仁吧。 活动只有5年，自省却有15年。」 神童：「大家这样笑著聊天真的很好。」 利特：「今天是个幸福的好日子，希望大家能给予拥抱和爱，帮助强仁也能够吃饭和生活。」

韩国网友评论：
1. 何必在别人的婚礼讲这些...
2. 又不是他自己的婚礼，就算新郎新娘同意，宾客也没必要听这些吧...
3. 没在顾虑新娘的感受吗，在喜宴上这样
4. 这件事跟婚礼有什么相关...
5. 真是物以类聚人以群分
6. 第一次看到强迫别人原谅的... 大众和粉丝都不喜欢，为何如此？
7. 他不能活动的原因并不在别人啊
8. 都闯祸多少次了
9. 你们自己帮他就好
10. 利特讲话还是那么不慎重啊
11. 又不是对大众讲的，是对朋友们讲的啊，干嘛这么激动
12. 哇，真的有一种上流阶层做了坏事还当做笑料来谈的既视感，令人反感kkk
13. 明年是出道20周年，也许在做预热吧
14. 希望他不要当艺人，靠其他工作吃饭生活吧
15. 不上电视也有很多能吃饭生活的路
16. 15年已足够读完小学中学高中，找点别的工作吧
17. 强仁可不是2009年施暴事件后一直在自省哦，事件后一个月就酒驾+逃逸、服完兵役参与SJ六辑和七辑、2015年辱骂晚辈偶像、2016年又酒驾、2017年打女友、2019年被发现2016年把郑俊英传来的偷拍空姐照片传给其他聊天室，明明是退出SJ，讲什么「反省15年」啊...

出处：https：//theqoo.net/hot/3249120663

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