万众期待IU世界巡回演唱会 「2024 IU HEREH WORLD TOUR CONCERT IN HONG KONG」 首场演出已於5月25 (星期六) 假亚洲国际博览馆Arena顺利举行

韩国巨星IU (李知恩) 展开世巡「2024 IU HEREH WORLD TOUR CONCERT」，香港站的首场演出已於5月25日顺利举行。 IU睽违6年来到香港演出，让观众大为感动，她更接连献唱约3小时，全晚气氛持续高涨。
IU先以人气新歌《Holssi》揭开序幕，更邀请了12位香港小朋友作为特别嘉宾一起演出，为观众带来有爱的舞台！其后，她亦陆续带来《BBIBBI》、《Celebrity》、《Blueming》等多首她个人的人气歌曲，现场反应非常热烈。
IU表达了能够再次来到香港跟粉丝见面的喜悦，亦希望大家好好享受她精心准备的舞台。一向出名宠粉的IU更为了与粉丝流畅地交流而特别练习了广东话，大赞香港粉丝「你地嘅声音都仲系咁好听」！此外，IU又准备了广东歌舞台，惬意地唱出林家谦的《一人之境》，将全场气氛推至高潮。
是次演出在观众的热情呼喊下，IU进行了两次Encore环节，又开放粉丝点歌环节，演唱了《Knee》、《Ending Scene》、《Lilac》，最后以《Palette》作为全晚总结。有见粉丝纷纷表示不舍，IU约定大家将尽快回来，期待在下一个世界巡回演唱会再次跟大家见面！
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