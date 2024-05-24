Disney+《逆贫大叔》Tiffany终於现身辣瘦一圈　流畅韩英语交替甜钓卞约汉

由Disney+独家制播的超格韩剧《逆贫大叔》首播一口气就释出5集，剧情也宛如经典影集《纸牌屋》般令人扑朔迷离。如今最近两集释出后，网友终於见到迟迟未出现的女神Tiffany Young。不少人惊讶发现她瘦了一大圈之外，再次见到她以流利的口音自在切换英语韩语，其中与卞约汉暧昧不明的对话令人好奇后续发展！

Tiffany终於现身

不少网友在看完《逆贫大叔》前五集之后，纷纷敲碗询问Tiffany究竟何时会现身？好在没有让剧迷等待久，她在第七集就以「欧布莱特财团理事」瑞秋・郑的身份华丽现身。一登场就是一套气质满点的削肩粉色洋装，后续则是气场全开的西装外套风格，搭配她招牌的乌黑长发，看起来宛如女神降临。不过更让人惊喜的是有剧迷发现她的身材相较过去，似乎为戏瘦了一大圈，也再次见证到女神敬业的态度。



Tiffany、卞约汉的窗台低语

从最新两集中可以窥见Tiffany饰演的瑞秋似乎早对卞约汉饰演的金产一见钟情，在最初的奖学金仪式上直勾勾的看著金产。后续再相遇时她刻意用英语询问金产是否能帮自己修鞋子，但金产准备接过时，瑞秋又故意说「还是算了，我可以自己处理！」吊足胃口。

而后瑞秋再以国家再建计画接续谈话，不过对於抱有雄心壮志的金产，她笑答「连我鞋子都修不好了，要怎么修整（国家）呢？」 金产不解问「你得先把鞋子给我，我才能修」这时瑞秋则讲了一句耐人寻味的话「我要是给你，你就修得了吗？」也似乎说明了两条平行线即将有交会的时刻。



三食叔叔吃醋了？

由於发现姜成民（李奎炯饰演）越来越大的野心，三食叔叔朴斗七（宋康昊饰演）开始转而扶植金产要登上国务总理。被三食叔叔放进蓝图的金产，开始接触各个重要人物，其中崔翰林将军是他宛如父亲般，相当敬重的人。

看著金产与崔翰林将军的互动，三食叔叔竟开始吃起醋来「他们两个关系会不会太好？」、「有必要这么亲近吗！」甚至还当面亏金产「你还真是到哪都有爸爸」没想到金产也不是省油的灯立刻回嘴「也没你的侄子、侄女多！」在一阵腥风血雨的盘算当中，两人这段对话也令人会心一笑。



走投无路的姜成民

从小看姜成民看到大的三食叔叔，知道无情的姜成民可能下一个目标就是自己，因此决定削弱他的力量。他深知如何拿捏这个野心大但个性却懦弱的旗子，先刻意不让他拿到青优会会长安耀燮给的资金，同一时间又与会长秘密交涉。

姜成民深知要拿到钱才可以获得其他议员们的支持，通过上头交办的「地方自治法」修正案。只好硬著头皮求助安耀燮，果真落入三食叔叔的圈套中。三食叔叔曾说过「那家伙还在喝奶的时候，就已经被我一手掌握了！」这句话所言不假。

屋漏偏逢连夜雨的是，姜成民又在暗巷遇上了遭他背叛的昔日战友车太民，吓得直喊「我不能现在死！饶了我吧，我什么都愿意做！」李奎炯在这两集中一改过去冷酷无情的形象，无助又胆怯的眼神与肢体动作，都在在显示出他的惶恐不安，也让人看见实力派演员短短一瞬之间的情绪堆叠变化，宛如变色龙般的演技令人叹为观止。



究竟姜成民的下一步棋该怎么走？他与金产又会如何正面交锋？请一定要锁定每周三上架的《逆贫大叔》！另外也别忘了男神李民基与《MOVING 异能》郭善英主演的《碰撞搜查线》。

Disney+独家影集《逆贫大叔》全剧共16集，更新时间每周三 下午3:00上架新2集、首播日更新5集、完结篇一次更新3集！

Disney+独家跟播《碰撞搜查线》全剧共12集，更新时间每周一，二 晚间10:30上架新1集！

●《逆贫大叔》线上看：https://www.disneyplus.com/zh-hant/browse/entity-b962a176-6de4-4aec-aefa-6913ff4805b5

●《碰撞搜查线》线上看：https://www.disneyplus.com/zh-hant/browse/entity-43a15c58-3abd-4293-a5bc-b1337d9da16d

●脸书粉丝团：https://www.facebook.com/DisneyPlusTW/

●Instagram：https://www.instagram.com/disneyplustw/

相关新闻