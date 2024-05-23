《新品上市便利餐厅》金在中首次公开豪宅！无惧镜头现场上演更衣秀～

金在中时隔15年再度出演无线台频道节目《新品上市便利餐厅》，这次他更大方公开自己的豪宅！

5月24日即将播出的KBS 2TV《新品上市便利餐厅》将邀请出道21年的传奇偶像金在中担任便利餐厅的主厨。15年来再度出演无线台综艺节目的金在中，将为大家展示超级巨星的家，还有他的惊人料理实力，也展现他舞台下的反转魅力，引起粉丝们热烈期待。



金在中屋内的华丽吊灯以及室内装饰品吸引著观众的目光，而刚结束海外行程回国的他，早上一起床就开始整理寝室的用品，即使日程辛苦又疲惫，金在中仍然不放弃追求干净整洁。出道超过20年的金在中，拥有酷似名品店的豪华更衣室，以及巨大的蛇餐桌等等，还可以用一个按钮改变走廊的灯光颜色，依照当下心情选择符合感觉的照明，让节目组看得目不转睛。



参观的人不停赞叹这个豪宅根本就像是精品酒店，或是高级名牌店，超乎大家所想，录制时现场气氛也非常愉快，大家更表示金在中的生活原来一直都维持如此香气四溢，果然是传奇偶像。金在中也是韩食派的料理高手，节目中将展现他的料理实力，请观众们期待明日晚间播出。



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