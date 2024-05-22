她的过往＝他的未来！《虽然不是英雄》张基龙逆向超能力终於被解读！千玗禧婚礼前却自揭伤疤（EP.5–6）

[有雷] 剧情走向难以预测的《虽然不是英雄》，收视率也逐渐攀升。一直陷入自己的能力无法救人的张基龙，却发现千玗禧很可能就是解开这心结的钥匙，但不怀好意接近福氏家族的千玗禧却被拥有读心术的小女儿看穿了心思，在一切被揭穿之前，她选择说出所有不堪的真相。

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都多海（千玗禧饰）拿著盖了印章的结婚申请书，告诉福归柱（张基龙饰）这是未来的他所带来的，归柱希望事情还是照程序来，先谈恋爱再说，於是直接亲吻了多海。多海觉得门缝外有人正在看著，却没看见是谁，但归柱在亲吻后脑中一片混乱，当他闭上眼，不管怎样都回到了这扇门外，所以正在看两人接吻的，正是未来的归柱。



多海的母亲仍然急於让多海与归柱结婚，但多海始终不愿意说出自己高中时经历火灾的伤痛经验。小女儿福伊娜（朴昭怡饰）拥有看著对方眼睛就知道她心思地读心术，为了交到朋友，她自愿出借自己的潮鞋，还偷拿家中骨董手表去送给朋友，不过在高中饱受霸凌的多海眼中，早已看出她的不安，担心她在校园受到欺负，於是特地来学校送上鞋子给伊娜。多海却阴错阳差被锁在储藏室中，勾起了她最不愿回忆的过往。



虽然归柱曾问过多海受困火场的问题，多海却总是说不出正确的位置，原来是因为她高中时期饱受霸凌之苦，还被同学锁在五楼仓库，当天是伊娜出生的日子，多海学校却发生火灾，归柱的小队长也因为前往救援而丧命，归柱这才惊觉，若他回到过去总能触碰到多海，当日如果是他救了多海，小队长也许还能活下来！多海记得救她的人颈部有疤痕，但眼前的归柱是没有的。



归柱开始奋发训练身体，找到了人生目标，虽然家中赞成多海与归柱尽快举行婚礼，福老太太也做了这样的预知梦，多海的母亲希望她以退为进，刻意搬出福氏家族，不过归柱却一直跑去汗蒸幕帮忙，找机会接近多海。在家中举办婚礼的那一天，多海穿上了礼服，却不愿意再这样欺骗下去。她在大家面前说出了自己是个骗子，前两段婚姻的真相，还有自己与这个假妈妈的关系，归柱倍受冲击，两人的婚礼能继续吗？



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