她的過往＝他的未來！《雖然不是英雄》張基龍逆向超能力終於被解讀！千玗禧婚禮前卻自揭傷疤（EP.5–6）

[有雷] 劇情走向難以預測的《雖然不是英雄》，收視率也逐漸攀升。一直陷入自己的能力無法救人的張基龍，卻發現千玗禧很可能就是解開這心結的鑰匙，但不懷好意接近福氏家族的千玗禧卻被擁有讀心術的小女兒看穿了心思，在一切被揭穿之前，她選擇說出所有不堪的真相。

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都多海（千玗禧飾）拿著蓋了印章的結婚申請書，告訴福歸柱（張基龍飾）這是未來的他所帶來的，歸柱希望事情還是照程序來，先談戀愛再說，於是直接親吻了多海。多海覺得門縫外有人正在看著，卻沒看見是誰，但歸柱在親吻後腦中一片混亂，當他閉上眼，不管怎樣都回到了這扇門外，所以正在看兩人接吻的，正是未來的歸柱。



多海的母親仍然急於讓多海與歸柱結婚，但多海始終不願意說出自己高中時經歷火災的傷痛經驗。小女兒福伊娜（朴昭怡飾）擁有看著對方眼睛就知道她心思地讀心術，為了交到朋友，她自願出借自己的潮鞋，還偷拿家中骨董手錶去送給朋友，不過在高中飽受霸凌的多海眼中，早已看出她的不安，擔心她在校園受到欺負，於是特地來學校送上鞋子給伊娜。多海卻陰錯陽差被鎖在儲藏室中，勾起了她最不願回憶的過往。



雖然歸柱曾問過多海受困火場的問題，多海卻總是說不出正確的位置，原來是因為她高中時期飽受霸凌之苦，還被同學鎖在五樓倉庫，當天是伊娜出生的日子，多海學校卻發生火災，歸柱的小隊長也因為前往救援而喪命，歸柱這才驚覺，若他回到過去總能觸碰到多海，當日如果是他救了多海，小隊長也許還能活下來！多海記得救她的人頸部有疤痕，但眼前的歸柱是沒有的。



歸柱開始奮發訓練身體，找到了人生目標，雖然家中贊成多海與歸柱盡快舉行婚禮，福老太太也做了這樣的預知夢，多海的母親希望她以退為進，刻意搬出福氏家族，不過歸柱卻一直跑去汗蒸幕幫忙，找機會接近多海。在家中舉辦婚禮的那一天，多海穿上了禮服，卻不願意再這樣欺騙下去。她在大家面前說出了自己是個騙子，前兩段婚姻的真相，還有自己與這個假媽媽的關係，歸柱倍受衝擊，兩人的婚禮能繼續嗎？



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