绰号「五百元」的NMIXX海嫄懂伍佰！贴文播〈Last Dance〉涌进台湾人留言

NMIXX上周末18、19日连两天在台湾开唱，除了自身歌曲也带来多首中文歌曲，获得台湾NSWER（粉丝）高度赞赏，而队长海嫄（Haewon）的一篇发文也相当有Sense的贴近台湾，涌入台湾人留言。

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19日，海嫄在NMIXX官方IG发了前一天播出的《认识的哥哥》，她做客的幕后照，她只是tag《认识的哥哥》并发了几个表情符号表示自己入学认哥高校，而亮点是……她用的配乐是伍佰〈Last Dance〉！



台湾NSWER涌入留言「他是不是知道他叫五百元」、「五百元听伍佰，真的南韩第一人」、「？五百元你还好吗」、「不用真的伍佰……」、「伍佰跟500元梦幻联动」……等等。



海嫄的本名「吴海嫄오해원」正谐音「五百元오백원」，有其他NSWER提出海嫄出道早期早就公开说过小时候同学就帮她取了绰号「五百元」，所以她绝对知道自己叫五百元。而在台湾时，海嫄刚好用自己的绰号自嘲，点播了伍佰的歌，非常「懂用」也让NSWER觉得很神奇，或许是因为台剧《想见你》的关系？



其实NMIXX去年来台就曾献唱过《想见你》名OST〈想见你想见你想见你〉，而这一次唱了五月天版本〈第一天〉（原唱孙燕姿）又唱了A-Lin的〈挚友〉，网路上也有NSWER笑说海嫄播伍佰，那智友（Jiwoo）会不会也知道自己唱了和本身名字谐音的〈挚友〉呢？

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