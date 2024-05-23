千玗嬉超宠粉！参加13年老粉婚礼，亲送祝福语！新娘叮嘱亲朋好友收看本命新剧
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千玗嬉超宠粉！参加13年老粉婚礼，亲送祝福语！新娘叮嘱亲朋好友收看本命新剧

明星   2024年5月23日   星期四10:37   Tracy  

（封面图源：IG@thousand_wooo）

粉丝宠著爱豆、明星这事很日常，明星宠著粉丝才是被津津乐道的。

最近女演员千玗嬉被目击到参加了粉丝的婚礼，有网友在网路上分享了这一事情，写道：「前天去参加了朋友的婚礼，千玗嬉登场，还为粉丝送上了助词，太感动了。」 并公开了现场照片，千玗嬉穿了一条蓝色的短袖连衣裙，扎著马尾辫，整个人显得特别端庄优雅，她正读著写给粉丝的祝福语，之后又亲密地搂著新娘粉丝合影。

一起公开的影片中，千玗嬉透露自己和新娘作为演员、粉丝认识了13年，每次见面时新娘都会送她信。 接著她又对新郎说：「现在新娘给我的那份爱我要让给新郎了，不，是还给你。在她遇见你之前，是我运气很好才分享到了那份爱，（她）正在等候真爱的主人，谢谢你让她体会到了真爱和幸福，真心祝福你俩的未来，恭喜。」

据悉，千玗嬉偶然间得知老粉结婚的消息，率先提出想要参加婚礼并送上祝福的建议。 婚礼上，司仪还表示新娘千叮咛万嘱咐，希望通过他告诉每一位前来的亲朋好友，一定要收看千玗嬉正在主演的《THE 8 SHOW》和《虽然不是英雄》，大展粉丝之爱。
（图源：jtbc《虽然不是英雄》、X@NetflixKR）

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