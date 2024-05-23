千玗嬉超寵粉！參加13年老粉婚禮，親送祝福語！新娘叮囑親朋好友收看本命新劇

粉絲寵著愛豆、明星這事很日常，明星寵著粉絲才是被津津樂道的。

最近女演員千玗嬉被目擊到參加了粉絲的婚禮，有網友在網路上分享了這一事情，寫道：「前天去參加了朋友的婚禮，千玗嬉登場，還為粉絲送上了助詞，太感動了。」 並公開了現場照片，千玗嬉穿了一條藍色的短袖連衣裙，扎著馬尾辮，整個人顯得特別端莊優雅，她正讀著寫給粉絲的祝福語，之後又親密地摟著新娘粉絲合影。



주말에 친구 결혼식 갔다가 8층 입주민 천우희님 영접함. pic.twitter.com/sZzzQ3OMuC — 달려라쇙쇙 (@tkfkdgo1991a) May 22, 2024

一起公開的影片中，千玗嬉透露自己和新娘作為演員、粉絲認識了13年，每次見面時新娘都會送她信。 接著她又對新郎說：「現在新娘給我的那份愛我要讓給新郎了，不，是還給你。在她遇見你之前，是我運氣很好才分享到了那份愛，（她）正在等候真愛的主人，謝謝你讓她體會到了真愛和幸福，真心祝福你倆的未來，恭喜。」



천우희 오랜 팬 결혼식에 축사해줬대ㅁㅊ

대천사다 지금 마음 따뜻해짐pic.twitter.com/KHLlQG56sQ — 란정 (@roodzep) May 22, 2024

據悉，千玗嬉偶然間得知老粉結婚的消息，率先提出想要參加婚禮並送上祝福的建議。 婚禮上，司儀還表示新娘千叮嚀萬囑咐，希望通過他告訴每一位前來的親朋好友，一定要收看千玗嬉正在主演的《THE 8 SHOW》和《雖然不是英雄》，大展粉絲之愛。



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