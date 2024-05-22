【韩网热门】留言破千！网友列24条《想见你》vs《背著善宰跑》雷同点

边佑锡和金惠奫携手主演的青春穿越剧《背著善宰跑》人气火爆行进中，不过有网友认为该剧的剧情设定与台湾人气剧《想见你》雷同。

网友指出了以下几点问题：

1.《想见你》：女主在舅舅开的唱片行里帮忙

《背著善宰跑》：女主在妈妈开的DVD出租店里帮忙

2.《想见你》：女主看店闭眼哼歌，男主男二安静地走进来

《背著善宰跑》：女主看店时睡著，男主安静地走进来（该场景几乎相似）

3. 《想见你》：穿越回20年前，当年台湾流行的歌曲出现在剧中

《背著善宰跑》：穿越回15年前，当时韩国流行的文化和歌曲都出现在剧中

4.《想见你》：现在时空里的女主因为男主死亡而痛苦，从而穿越

《背著善宰跑》：相同

5.《想见你》：女主打算阻止与自己有关的杀人案

《背著善宰跑》：相同（反而是原作里没有杀人魔）

6.《想见你》：存在想要从杀人案中解救女主的男二

《背著善宰跑》：相同（原作中没有男二）

7.《想见你》：男主受伤或死亡

《背著善宰跑》：相同

8.《想见你》：男主在自己的时间线里一年又一年的长大，女主等待了21年

《背著善宰跑》：相同，15年

9.《想见你》：因为穿越，女主一见到男主就会哭，台词里会问「为什么哭」

《背著善宰跑》：相同

10.《想见你》：雨伞戏，男主在这个场景中对女主一见钟情。 男主长大后成为画家，还将撑伞的女主画下来挂在画展中展出。 电影版中也是，即使失忆了也依旧记得雨伞场景

《背著善宰跑》：经常出现雨伞戏，也是男主爱上女主的契机

11.《想见你》：事件过后，长大的男主和知道过往一切的女主相遇，幸福没持续多久，女主再次穿越

《背著善宰跑》：相同

12.《想见你》：从小淘气的男主等待了女主很久，随著年龄的增长逐渐成熟

《背著善宰跑》：相同

13.《想见你》：两人终於在知道过往案件的状态下相遇，女主再次受到威胁，男主追踪凶手时死亡

《背著善宰跑》：相同的状况下男主死亡，或因为旧事被报复性杀害

14.《想见你》：凶手是神经病

《背著善宰跑》：相同（原作中没有凶手）

15.《想见你》：一开始不相信女主来自未来，后期相信，为了拯救女主而努力

《背著善宰跑》：相同

16.《想见你》：在机场领悟到穿越

《背著善宰跑》：（虽然不完全相同）也是在机场领悟到穿越

17.《想见你》：男二首先发现原女主和来自未来的女主的区别，比男主更相信穿越

《背著善宰跑》：相同

18.《想见你》：女主是穿越在了和自己长相一模一样的人身上

《背著善宰跑》：女主穿越到自己身上，但行为和性格完全不同，高中时期的自己还拒绝过男主

19.《想见你》：男主为和女主上同一所大学而努力

《背著善宰跑》：相同

20.《想见你》：女主和闺蜜在同一所大学、同一个公司

《背著善宰跑》：相同

21.《想见你》：在海边「清空」所有故事，离别

《背著善宰跑》：在海边回到过去，回忆清零

22.《想见你》：女主因为男主给的磁带而穿越

《背著善宰跑》：女主因为男主的手表而穿越

23.《想见你》：磁带坏了，但为了救男主，哭著找办法修理

《背著善宰跑》：手表丢了，但为了救男主，哭著四处寻找

24.《想见你》：女主父母离异，女主、弟弟和妈妈一起生活，妈妈生活能力强

《背著善宰跑》：女主爸爸去世，女主、哥哥、妈妈和外婆一起生活，妈妈生活能力强（原作中没有哥哥）

韩国网友评论：

1. 看到整理文，似乎确实很类似，但是看剧的话，除了几个场景类似之外还是不太一样，我也不知道

2. 作为同时喜欢这两部剧的人，不想看到有人用《想见你》来诋毁《背著善宰跑》

3. 作为看过《想见你》的人，除了设定有几个地方确实类似之外，故事走向和氛围完全不同，没觉得两剧雷同

4. 应该有借鉴吧，但是《背著善宰跑》是有原作的啊

5. 我们国家也有很多穿越题材的作品吧，那些喜欢《想见你》的人四处乱说话，真的很讨厌，你以为中华圈的穿越剧只有《想见你》吗？ 比起台剧，中国电视剧有更多的穿越题材

6. 《想见你》只是两个长得一样的人，《背著善宰跑》是同一个人

7. 《背著善宰跑》的原作是《来自明天的你》，2019年12月就完结了，《想见你》2019年11月上映，而且小说在连载前几个月要把大纲放在网站上审核

8. 只有你看过《想见你》吗？ 看过这剧的人那么多，真可笑

9. 《想见你》的电视剧电影我全都看了，根本不一样

10. 让看过《想见你》和看过《背著善宰跑》的人都觉得很无语

11. 其实我看剧的时候也想到了《想见你》

12. 穿越题材难道只有《想见你》吗

13. 你觉得雷同可能是因为回忆过去，有过去的感性，过去的歌

14. 《想见你》女主妈妈生活能力强??? 我没看过《背著善宰跑》，只看过《想见你》，她根本不是啊，反而是舅舅最厉害

15. 拍摄电视剧的时候应该是参考了《想见你》，确实是有几个场景很雷同

16. 我因为喜欢《想见你》甚至去台湾旅行，两部作品只有穿越题材相同，其他都不一样，不能说《背著善宰跑》在模仿《想见你》

17. 两部剧我都没看过，但从楼主整理的内容来看，穿越剧里为了拯救对方最终不得不放弃自己或者没有交集的剧情太稀松平常了，电影里也经常会拍，不过看到留言里说有些场景很相似，哎呀，我也不懂了

18. 《想见你》太出名了，如果真的雷同的话，《背著善宰跑》一开播就已经被骂惨了

19. 我知道楼主想表达什么，比如有钱人男主和贫民女主，这种女人还是第一次见，这一类的作品都差不多，但你只会觉得类似，而不是抄袭，《背著善宰跑》的氛围完全不同

20. 两部剧我都喜欢，氛围完全不同，但细节很像，我也是看剧的时候会联想到《想见你》

21. 因为设定有一些相似的地方，看剧的时候确实会想到《想见你》，但是角色和剧情整体氛围完全不同，我不觉得是抄袭，只是觉得编剧应该看过《想见你》

22. 不不不，是因为穿越剧差不多都是这个框架，作为看过《想见你》的人，看《背著善宰跑》时完全想不到《想见你》

23. 我没看过《想见你》，看完楼主的文章，如果非要纠缠的话，那都是在抄袭《蝴蝶效应》

原文：https://theqoo.net/square/3240571084

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