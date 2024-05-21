《背著善宰跑》李哲宇因「Burning Sun」纪录片受牵连！再次否认「不是郑俊英群组成员」称：这几年饱受痛苦！

2014年作为模特儿出道的李哲宇近年转型为演员，最近在《背著善宰跑》中饰演柳善宰（边佑锡 饰）游泳队的队友，也是他的竞争对手「金亨久」一角，展现存在感。

随著《背著善宰跑》热播，有网友指出李哲宇是郑俊英群组的成员之一。最近随著 BBC 纪录片《Burning Sun：揭露 K-POP 明星秘密群组的女性故事》公开，相关事件再次成爲焦点，李哲宇又再次受牵连，他20日发文对过去的事件表明立场，表示自己和郑俊英群组没有关系。



他说：「作爲不光彩的事件，我提到的群组是2016年出演JTBC综艺《Hitmaker》时，爲了共享拍摄所需的日程和内容的『节目群组』，除了节目相关内容外，没有谈其他私事，节目结束后群组就没有了。」（当时一起出演节目的郑珍云、强仁也都受到影响）



另外，李哲宇还补充道：「因爲持续几年的虚假事实和恶意留言，不仅是我、我的家人、熟人也饱受痛苦。恳切地希望不要再进行无差别的臆测和推测，之后将对恶意留言和散布虚假事实进行强硬应对。」



李哲宇在2019年曾被怀疑是否属於郑俊英、胜利等所属的「Burning Sun 事件」团体聊天室的成员。当时的经纪公司否认说：「有问题的聊天室里不包括李哲宇，李哲宇本人没有拍摄或散布非法影片，而且也没有接到过相关机关的通知。」但...尽管如此，随著猜测不断，因此他再次表明立场。

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