李瑞镇全新黑社会造型登场！《黑社会的我成了高中生》大油头＋刺青的李瑞镇特别演出

即将於5月29日透过Wavve、TVING、Watcha平台首度公开的新剧《黑社会的我成了高中生》，描述一位很想上大学的黑社会人士，附身到一位19岁遭到霸凌高中生的身体里，以自己的「技术」惩罚加害者，并与饱受家庭暴力折磨的朋友们建立新的友情，也自我成长的奇幻故事。

李瑞镇继前作《内科朴院长》与《明星经纪人生存记》后，将在《黑社会的我成了高中生》以特别演出登场，尝试各种作品与戏路的李瑞镇，本次饰演的角色也令人期待。制作团队也在今日特别释出李瑞镇最新造型剧照，与平时大家印象中的他不太相同。李瑞镇压倒性的流氓气场，以及与人打斗的场面，十足地散发黑社会气息。



李瑞镇在剧中将饰演一位学历不太好，但却很憨厚率直，相当有人情味的一位黑社会流氓，虽然已经47岁了但仍然有一颗想求学的心，是位非常特别的人物。虽然只是特别演出登场，不过李瑞镇也相当用心刻划本次的角色，制作组也一致认同他只是站著不用说台词，也能让大家感受到特别的气场。令人期待的《黑社会的我成了高中生》即将在5月29日透过Wavve、TVING、Watcha平台首度公开，也将在6月12日透过Life Time频道公开。

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