《背著善宰跑》EP.13先公开！边佑锡＆金惠奫在游乐园约会，两人还被工作人员误会在Kiss？

由边佑锡、金惠奫主演的热播剧《背著善宰跑》即将在今晚播出 EP.13，两人将带来『离别前幸福的最后一次约会」。

先公开影片中，爲了庆祝任素（金惠奫 饰）的生日，两人相约一起去搭摩天轮，而柳善宰（边佑锡 饰）因为购买生日蛋糕而急忙跑来。接著柳善宰点了蜡烛对她说：「生日快乐！」任率则说：「你得唱歌啊！」柳善宰就开始唱生日快乐歌。



柳善宰还把惊喜礼物偷偷放在任素右边口袋，要她把手伸进去看看，口袋里的盒子是一条项炼。任素打开后露出微妙的表情，柳善宰说：「爲什么不说话？你不喜欢吗？」任素回答说：「不～因爲太漂亮了，我都说不出话来了。」



接著，任素要求现在戴上项炼，柳善宰就到她身旁要帮忙，但...一直扣不上，还碎念：「为什么戴不上？我看电视剧不是都一下子就戴上了啊！」这时...摩天轮刚好结束了，工作人员误以爲两人亲亲，就对著他们说：「什么啊？我免费再送你们一圈，祝你们度过美好的时间，你们继续...啾啾啾啾。」任素也露出害羞的表情。

선재 업고 튀어 13화 선공개!!!

김혜윤 위해 대관람차에서 생일 축하 이벤트 열어주는 변우석 (ft.13바퀴 서비스 앙 대!)



어머 류선재 서윗해라 pic.twitter.com/BgTyYwQiL0 — 뿌둥 (@_U_topia__) May 19, 2024

此外，还公开任素和柳善宰在游乐园约会的照片，制作组也表示：「今天（20日）任素和柳善宰将以各自的方式守护彼此，请关注只看著对方纯真、恳切的爱情的他们，能否用爱的力量再次改变未来。」香港观众可在黄VIU煲剧平台同日追看！



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