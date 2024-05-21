《黑幫的我成了高中生》改編BL同名小說！尹燦榮弱雞變大佬，與奉宰鉉譜出真感情

由尹燦榮、男團Golden Child成員奉宰鉉和李瑞鎮主演的奇幻喜劇《黑幫的我成了高中生》即將在本月29日首播，劇中弱雞學生尹燦榮被黑幫大佬李瑞鎮離奇附身，繼而展開一連串逆天改命的爆笑故事！

全新奇幻爆笑韓劇《黑幫的我成了高中生》講述高中生宋伊憲（尹燦榮 飾）不堪校園暴力折磨試圖跳橋輕生，黑社會二當家金德八（李瑞鎮 飾）捨身拯救卻意外靈魂穿到對方身上！原本就有「大學夢」的德八將錯就錯地以伊憲的身份重投校園，他不但狠狠地教訓加害者，還與遭受家庭暴力的同學建立了新的友情！這時崔世景（奉宰鉉 飾）卻察覺到他的變化，更懷疑眼前的「伊憲」並不是同一個人⋯⋯



尹燦榮看綜藝模仿

《黑幫的我成了高中生》改編自同名BL網路小說，讓韓飯引頸以待，不少人更留名等看尹燦榮和奉宰鉉之間的甜蜜互動！劇中尹燦榮原是膽小安靜的高中生，搖身一變成為中年黑社會，可說是一人分飾兩角，對此他形容角色非常有趣：「我和導演以及飾演德八的李瑞鎮進行了許多討論，平日也會觀察李瑞鎮，以及觀看他的綜藝節目來練習手勢和說話風格。」奉宰鉉則透露因為拍劇收獲了一班好朋友：「我和幾位拍檔成為了朋友，其中包括燦榮。拍攝結束那天我哭得很厲害，一想到要和這些人分手，我就很難過！但是我們變成好朋友，所以我們見面的次數比我想像的還要多，哈哈。」



李瑞鎮再棄偶包

向來以傲嬌著稱的李瑞鎮自《內科朴院長》後徹底放棄偶包，今次再度參演小眾題材，令觀眾喜出望外！



全新奇幻爆笑韓劇《黑幫的我成了高中生》將於29日起逢星期三下午4時半在「黃Viu」更新兩集，香港觀眾亦可一併收看Viu Original原創愛情韓劇《畢業》、《背著善宰跑》、《我們，家》和《美女與純情男》，免費盡覽今季人氣韓劇。

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