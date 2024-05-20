《泪之女王》「海仁」妈妈大赞这两位女演员：金智媛人品超棒！宋慧乔美到让人情不自禁被吸引

虽然金秀贤和金智媛主演的《泪之女王》已经播毕2周，但热度依旧不减少。最近饰演女主角海仁（金智媛 饰）妈妈的女演员罗映姬接受了采访，提到了与自己合作过的女演员。

《泪之女王》中海仁和妈妈的关系不那么亲密，妈妈总是偏爱弟弟（郭东延 饰）。但戏外罗映姬对金智媛赞不绝口，表示：「我一直都是（金）智媛的粉丝，她演技好，很懂得表演细节，让我很吃惊。 我还经常震惊於她的人品，（她）那么年轻，却对任何人都很照顾，怎么会有这么善良的孩子，太喜欢她了。 我每次都想夸她夸到口干舌燥。」



罗映姬接著表示：「她真的是一位非常好的演员，不仅是演技好，有她那样的人品，走到哪里都会是一位非常受欢迎的演员。」



除了金智媛之外，罗映姬还提到了曾在20年前《他们的世界》中合作过的「女儿」宋慧乔，称：「拍摄现场看到的宋慧乔很美，真人非常美，我也会莫名其妙地被她吸引，宋慧乔真的太美了。」



罗映姬也算是韩国贵妇妈妈专业户，这次除了饰演金智媛的妈妈之外，还曾在《蓝色海洋的传说》和《来自星星的你》中饰演过李敏镐和全智贤的妈妈。

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