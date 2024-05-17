BIGBANG大声重磅回归！全新巡演6月29日登陆澳门

阔别大家多年，南韩人气团体BIGBANG成员Daesung（大声）将会於6月29日在澳门新濠影滙综艺馆跟大家见面。

签约新公司R&D Company (D-Lable）后，他在综艺节目和歌唱方面中展现不同面貌，大家在综艺节目中看到Daesung活泼忘我的一面，综艺感十足。除此之外他亦受邀参加MBN电视节目《现役歌手》评审，也为tvN节目《偶然成为社长》演唱OST。

在今年春天时Daesung发行了新单曲专辑《Falling Slowly》，收录了同名主打歌及《Light》，他参与了这两首歌的作词。主打歌《Falling Slowly》MV邀来人气演员金宣虎及文佳煐出演，这首以不插电乐器和抒情旋律构成的歌曲，更将Daesung的嗓音发挥到极致。



Daesung早前於3月16日和17日在首尔举办演唱会，团队用心准备了精彩表演和节目，更带来《Blue》、《BANG BANG BANG》、《FANTASTIC BABY》等多首BIGBANG热门金曲。来到澳门场，相信Daesung和他的团队将会带给粉丝一个难忘的晚上。

《2024 DAESUNG FAN DAY TOUR: D’s ROAD》in MACAU将於2024年06月29日(六) 於澳门新濠影滙综艺馆举行。门票由港币/澳门币 888起，现已於2024年5月10日（五）中午12时起经澳门新濠影滙www.studiocity-macau.com及大麦www.damai.cn公开发售。



《2024 DAESUNG FAN DAY TOUR: D’s ROAD》in MACAU

日期：2024年6月29日(星期六)

时间：晚上7时正

地点：澳门新濠影滙综艺馆

票价：港币HKD / 澳门币MOP $1,688/$1,288/$1,088/$888

公开售票：2024年5月10日(星期五) 中午12时起

订购网站：

澳门新濠影滙 - www.studiocity-macau.com

大麦 - www.damai.cn

粉丝福利:

$1,688门票：欢送道别 (500名)、彩排 (350名)、1:10团体合照 (50名)、签名海报 (50名)

$1,288门票：欢送道别 (200名)、彩排 (100名)

$1,088门票：欢送道别 (100名)、彩排 (50名)



主办单位：万星国际娱乐文化

经纪公司：RND Company Inc.

- 详情请留意主办方公告.

- 主办方保留活动异动之权利.

- 福利中奖名单将於活动前一天公布

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