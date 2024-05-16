姐弟恋心动韩剧《毕业》郑丽媛视为人生代表作！魏嘏隽坦言性格容易害羞，但对郑丽媛一见钟情～

由郑丽媛和魏嘏隽主演的Viu Original原创姐弟恋韩剧《毕业》以5.2%收视率顺利起航，还一举拿下韩国收费电视同时段收视冠军，表现瞩目！

《毕业》讲述徐惠珍（郑丽媛 饰）是个为了扶持学生不惜一切的热血明星讲师，她曾经竭尽全力把笨蛋学生李俊浩（魏嘏隽 饰）送入名牌大学，缔造「大峙洞奇迹」。



时隔十年，俊浩不顾家人反对、放弃大企业的工作机会，并转行成为补习导师；尽管惠珍极力劝阻，俊浩却成功通过笔试，更以别树一格的教学方式获得讲师们一致好评，成为国文科讲师。此时，补习社高层却游说俊浩取代惠珍担任公司广告的代表人物，俊浩却建议与惠珍一同出镜，打造传奇师生档形象⋯⋯



郑丽媛视为代表作

《毕业》以补习班为背景，剧情聚焦在补习名师徐惠珍和李俊浩从昔日的师生关系进化为恋人的故事。谈到久违主演浪漫爱情剧种，郑丽媛表示一直渴望与安畔锡导演合作，甚至未读剧本就决定接拍，这股冲劲也让她遇上了演艺生涯的代表作：「在拍摄的最后一天，我把《毕业》视为我个人的代表作，能够演出这么有趣的剧本就像做梦一样，一切好像都是命中注定。」



郑丽媛坦言对收视有压力：「当然有负担，这不是很有人气的作品吗？《毕业》也是浪漫爱情剧，但是有点不一样。」魏嘏隽也接著回应：「我没有压力，期待大家能够看到导演的感性，以及和我和郑丽媛的真实演技。」



剧中李俊浩不时向姐姐发动攻势，现实中与郑丽媛有著十年年龄差的魏嘏隽却坦言相当怕丑：「我真的很喜欢和郑丽媛姐姐一起工作，但是我比想像中更加害羞，而且我不像俊浩那么健谈，但是从我们第一次见面起，我就很喜欢姐姐了！」近日两人接受访谈时不约而同表示拍摄时心动不已，魏嘏隽更直言：「我每天在现场见到姐姐都很激动，因为她实在太漂亮了！」





Viu Original原创爱情职场韩剧《毕业》逢星期六、日晚上10时15分在「黄Viu」上架，香港观众亦可一并收看《背著善宰跑》、《世子消失了》和《美女与纯情男》，尽览今季人气韩剧。

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