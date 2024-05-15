「天使栋旭」李栋旭被后辈花式吹捧「手术还好吗」「MBTI SEXY」，招架不住要森77

李栋旭身为经纪公司King Kong by STARSHIP娱乐大前辈，受邀后辈YouTube节目《Kongaltan》，他的大驾光临让后辈们蠢蠢欲动(?)，疯狂对他展现粉丝心拍马屁。

《Kongaltan》是档King Kong by STARSHIP推出的YouTube综艺节目，同时也是一档打造演员乐团的计画，让旗下五位男演员申譞洙、孙佑弦（孙宇贤）、申承浩、韩旻（한민）与柳贤秀（유현수）组成乐团「Kongaltan」，年末要发行冬季歌曲，《Kongaltan》正纪录他们组团过程。



《Kongaltan》第二集找来演艺圈兼公司大前辈的李栋旭，见他登场后辈们既兴奋又恭敬，不过也相当勇敢的展开马屁攻击，疯狂吹捧让李栋旭招架不住。先是孙佑弦，一开始就关心前辈伤势、询问动了手术还好吗，「我动手术了？我吗？什么时候？」李栋旭一脸超问号，孙佑弦：「栋旭天使翅膀切除手术。」李栋旭直接「IC」回应，拗不住才配合演一下背在痛，但又说：「停下来吧……我44岁了……」



换韩民问：「前辈MBTI是什么？」李栋旭说不喜欢也不知道，结果后辈们竟争先恐后说自己知道，李栋旭又是一脸疑惑：「你们怎么知道我的MBTI？连我都不知道。」韩民：「听说是SEXY。」申承浩：「全大韩民国都知道。」李栋旭：「你们真的是……@#$%让人不爽。」孙佑弦等人还不怕死说是「从CUTE变SEXY」，李栋旭：「是这样才叫我来的吗？」



申譞洙也用谐音哏称赞李栋旭「没有极限」，李栋旭不知道是想笑还是想生气，一没回应就酿成全场尴尬安静，后来才笑说：「你们都不觉得奇怪吗？我脸都红了。」Kongaltan宛如在做某种任务，每个人都要吹捧李栋旭一番，忙内柳贤秀也出击，话还没说完就被李栋旭阻止：「呀C闭嘴！」但忙内同样不怕死硬要讲完，说因前辈得了干眼症，「因为看著前辈不舍得眨眼」。



申承浩尾声也完成任务(?)，问李栋旭英语单字「Legend」什么意思，李栋旭正经回答「传说」后又被马屁攻击：「错了，Legend是李栋旭。」李栋旭直接闭眼叹气。这还没完，申譞洙又加入挑战，说李栋旭一直「更新巅峰」，问他如何管理，他就没生气了笑说：「就只是生活。」还羡慕Kongaltan正青春，但秒拒绝加入，不想再回到那么努力的青春时期。

李栋旭还被要求展现他在《杀人者的购物中心》的「颓废美」，用名台词「听好了郑智安」替Kongaltan打气，李栋旭很无奈但还是说出口：「听好了Kongaltan。」还捶墙壁：「呀！」下秒才说：「可以了！预告可以了！」有演技又有综艺感，后辈们都折服。



荒谬的是，这集主题其实是要选Kongaltan队长，李栋旭只是当主持人，结果整场收到最多赞美的人是他，还一度变成第三名Kongaltan队长候选人，自己都觉得很好笑。



▼完整节目



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