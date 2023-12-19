歷代級！李棟旭簽名會免費還有禮物、和愛豆一樣給拍！神人粉絲頻頻拍出神照

李棟旭17日舉行了粉絲簽名會，粉絲福利太好，加上他的臉蛋太美太帥受到不少討論！

Twitter有個粉絲寫下〈今日簽名會讓人訝異的地方〉概括了整個李棟旭簽名會有多好：

1. 還以為是誰把行李堆在我位置上的大禮包

2. 突然登場的染髮愛豆

3. 1對1對話時間超長，而且一直跟他說話他都會真誠的聽

4. 每次簽完都會站起來擁抱一下再坐下，要反覆100次

5. 簽名會怎麼還沒結束（真的4小時？



오늘 팬싸 놀라웠던 것

1. 내자리에 누가 짐 쌓아놓은줄 알았던 엄청난 선물꾸러미

2. 갑자기 등장한 염색머리 아이돌

3. 1:1 대화시간이 너무 긴데 그마저도 본인이 계속 말붙이면서 진심으로 들어

4. 사인 끝나고 보낼때마다 일어나서 안아주고 다시 앉기 100번

5. 사인회가 안끝나 (4시간 실화? pic.twitter.com/b9ULmql0eY — 라마 (@ramama789) December 17, 2023

theqoo論壇也有網友模仿寫下〈今天歷代級的李棟旭4小時100人免費粉絲簽名會〉，整理出Twitter更多粉絲的分享寫下了更細節的內容：

1. 首先臉蛋是天賜的



231217 #이동욱 팬사인회



머리까지 은발이라 그냥 로판에서 튀어나오심 왕자님 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ pic.twitter.com/bgdiOgufKA — (@escalovesall) December 17, 2023

231217 이동욱 배우님 팬사인회

나 힘들다 이런 미모가 지상계에 현신 중이라니요…. pic.twitter.com/rJ6NxNN1yB — 김여행 (@_travelkim) December 17, 2023

2. SG簽名會x 廣告簽名會x（編按：SG是Season Greetings季節問候縮寫，指韓國藝人年末會出的年曆等周邊）

是免費的粉絲簽名會，透過曾經的會員資格、粉絲的故事等方法認證徵選，選出100名（當然，本人落選了ㅠ）

3. 有聽過粉絲見面會還會逆應援嗎？ㅠㅠ

入場後每個座位都放著綁著蝴蝶結的禮物

旭棟娃娃衣服+營養品三份+化妝包2個+寫真集2本+精華液、乳霜+礦泉水



231217 #이동욱 팬사인회



머리까지 은발이라 그냥 로판에서 튀어나오심 왕자님 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ pic.twitter.com/bgdiOgufKA — (@escalovesall) December 17, 2023

맨날 휀걸들 선물한바가지 손에 들려서 보내주는 이동욱너무감동되,,, pic.twitter.com/e6c1O5U2x0 — 그냥호떡 (@hhoh_www) December 17, 2023

4. 100名粉絲簽名會共進行4小時

當每個粉絲簽名時間結束後，他都會站起來擁抱對方

5. 和旭棟的情侶裝

聽說穿了和送給粉絲的旭棟衣服一模一樣的情侶裝ㅋㅋㅋ ㄱㅇㅇ



無論是原推文或是theqoo文章，都有網友相當驚訝、羨慕李棟旭超好的粉絲福利，或是有共鳴！留言如「粉絲簽名會名字是《那麼，詳細的內容見面再說吧ㅋㅋ》看來真的是那樣」、「起立坐下100次？大腿瘋了吧」、「從今天開始是李棟旭粉絲」、「歐巴，請永遠當公共財」、「哇，太好了，粉絲福利絕了」、「有去過李棟旭粉絲見面會，給了裝著SUBWAY三明治、斐濟水（FIJI Water）、化妝品、巧克力等等的紙袋……真的嚇到了」、「果然YouTuber大賞就是不一樣（開玩笑）」、「有罪……太愛粉絲了」。

當然，李棟旭的帥氣臉蛋和銀髮造型搭上臉鍊也引來大批網友討論！「第一次看到演員做那樣的造型ㅋㅋㅋㅋ好像不是要拍作品，只是想換新，太適合了」、「哇，臉蛋瘋了」、「從臉蛋起一切都很完美」、「臉鍊圖好神聖啊……」、「艾莎老公」、「美貌傳奇」、「真的瘋了，怎麼會有這麼漂亮的人？」、「妖精吧？？？向李棟旭建議銀髮的人，向您鞠躬……」「和我是同物種嗎？不是天使嗎？不，或許我不是人類ㅠㅠ」……等等。

最後小編來轟炸讀者更多「神人粉絲」拍下的李棟旭美照，網友更是瘋了，除了韓國，日本與台灣也網友來「朝聖」：

原PO：「哇……」



231217 이동욱 배우님 팬사인회

와…. pic.twitter.com/j6gG3lLwq3 — 김여행 (@_travelkim) December 17, 2023

轉發留言：「王子，這讓我窒息……」、「國產模型槍械顏色零件符合適當規定加分o.< b」、「李棟旭為什麼變成愛豆了」、「明明只是BB彈，槍口是橘黃色，光外貌和氛圍就看了一部電影」、「李棟旭太帥了吧……年輕愛豆都輸了」、「李棟旭認真的嗎蛤瘋掉耶」……

原PO：「不是吧真的是出道24年的81年生演員被勸阻綜藝驚喜顏值暴擊讓人打起不起精神請輕一點李東旭……／8天前／8天後」



아니 진짜 데뷔 24년차 81년생 배우가 말아주시는 버라이어티 서프라이즈 비주얼 폭격에 정신을 못차리겠다 살살하세요 이동욱씨….



<8일 전 ⠀ ⠀⠀⠀⠀ 8일 후> pic.twitter.com/JLbWCO05fP — 김여행 (@_travelkim) December 18, 2023

轉發留言：「這個人拍攝的李棟旭看起來就像藝術品，宅男都要流眼淚了……」、「看到李東旭連羨慕都不羨慕，是另一種境界，神聖不可侵犯的傳奇之類的」、「還以為是最近的男愛豆」、「成為地獄天使的計畫」……

原PO：「看見天使了……」



231217 이동욱 팬사인회 후기

천사를 봤어요… pic.twitter.com/faRYjQCVOo — 김여행 (@_travelkim) December 18, 2023

轉發留言：「使者nim可以把我抓走嗎？？」、「這位真的很鬼，是很會拍美食的旅遊推主，但拍了一堆李東旭的神照」、「聽說主要是拍糕點，人也拍得很甜蜜啊……像牛奶鮮奶油蛋糕」……

你沒看錯，如果仔細看Twitter那名神人粉絲的照片，幾乎不是甜點就是李棟旭！還有很多李棟旭神照等著你欣賞呢～！



231217 #이동욱 팬사인회

모노클 vs 안경줄

아 어렵다 전 못 고르겠어요 pic.twitter.com/neQ4lKGqkz — 김여행 (@_travelkim) December 19, 2023

231209 싱글인서울 무대인사 이동욱 배우님

선배….. pic.twitter.com/4sUaNBXrb6 — 김여행 (@_travelkim) December 9, 2023

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