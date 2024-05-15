《她死了》《逆贫大叔》同时攻占电视电影萤幕的卞约汉，宿醉隔天作客张度妍节目展现反差萌

近期同时有两部作品电影《她死了》与Disney＋电视剧《逆贫大叔》与观众们见面的演员卞约汉，与申惠善共同作客张度妍网路节目，分享自己即使宿醉未清醒的状态之下仍然坚持完成工作。

在张度妍的YT节目中，邀请到相隔7年又再度合作电影的卞约汉以及申惠善两位演员，卞约汉在节目中直接提到自己现在有点宿醉状态，因为昨天的行程完毕后，有个不得不参与的宴会酒席，於是就这样喝了满多。申惠善也分享了在拍摄前收到卞约汉的讯息，问她今日状态如何，她回答说「不错」的同时也问了一下卞约汉同样问题，卞约汉回应「烂醉」之后就把讯息删除了。



卞约汉还说明，删除这讯息并非因为这两个字，而是因为他在后面写著哭哭的表情符号「ㅠㅠ」才删除的，与他自己平时的个性太不合了，引发笑声。申惠善还透露卞约汉也时常传来「嗯？」的一些询问，而回答后他会回送一颗爱心，卞约汉则是惊慌的表示「不小心按到的但却不知道怎么收回」，更表示他想起自己连对妈妈都没传过爱心符号，散发出有点反差萌的魅力。



访谈的内容也不时提到卞约汉的宿醉状态，虽然他说因为喝了迎宾饮料有比较好一点，但只要回答稍微有点偏离主题，就会让张度妍都高声提醒他「还不快打起精神」，卞约汉也开玩笑说，张度妍让他感到害怕，宿醉都变得清醒了。身为演员的他还担心节目播出效果不好，不过许多观众们反映，卞约汉这样反而展现出隐隐约约的魅力，更加吸引观众。电影《她死了》将於5月底在台上映。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻