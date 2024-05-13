《那些年，我们一起追的女孩》要拍韩版！传TWICE多贤演出沈佳宜

据韩媒《XPORTSNEWS》报导，台湾人气电影《那些年，我们一起追的女孩》将翻拍韩版，TWICE多贤被选为女主角，即原作中的「沈佳宜」。

《那些年，我们一起追的女孩》为2011年上映的经典台湾电影，是由小说原著作者九把刀亲自执导之作，小说也源自他本身的故事，讲述问题高中生「柯景腾」（柯震东饰演）和班上模范生女同学「沈佳宜」（陈妍希饰演）之间的青春罗曼史。上映当年台湾票房高达4.29亿台币，目前仍是台湾本土电影史上票房第三名，仅次《海角七号》和《赛德克・巴莱（上）：太阳旗》。



而《那些年》除了在华语圈获得高人气外，在韩国也拥有高人气，虽然电影院上映时票房不佳，但后来在OTT播放量却相当高且引发高度讨论，继电影《不能说的秘密》之后，加深了许多韩国人对「台湾＝青春电影」的印象，‎许多韩剧包括《20世纪少男少女》、《加油吧威基基》与《那年，我们的夏天》都曾借用命名集数标题。



多贤‎本月才开拍独立电影《全力冲刺》，是她首次挑战演技，也成为TWICE第一位演员，很快就有消息再演《那些年》，韩国网友‎反应没看过多贤演戏很好奇，认为形象应该很搭，另外也有人好奇谁是韩版柯震东会是谁演，不过，有网友担心《那些年》并不符合韩国民情（男主角裸露戏份），或是认为韩国每次翻拍台湾作品都没好结果。‎台湾网友则惋惜不是台籍的子瑜演出，之中也有人突发奇想全联先生（电影里饰演沈佳宜新郎）要不要干脆找JYP（朴轸永）。



▼多贤制服画面截自TWICE团综《REALITY "TIME TO TWICE" TDOONG High School 第三季》EP.2（已定位6:59）



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻