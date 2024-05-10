tvN历代最高收视率韩剧《泪之女王》金秀贤携亚巡见面会袭港！被爆是NG王，剧中大派「秀智露牙龈憨笑」及「爱罗撒娇」彩蛋

近期最具话题性韩剧《泪之女王》饰演财阀家女婿白贤佑的金秀贤，将於2024年 8月10日(六)假亚洲国际博览馆10号展馆举行由GOLD MEDALIST 、JHARMONY和D-SHOW合办的「2024 KIM SOO HYUN ASIA TOUR in HONGKONG – EYES ON YOU」见面会。

说起近期大热韩剧，非《泪之女王》莫属！由金秀贤和金智媛主演的爱情喜剧《泪之女王》，讲述「白贤佑」金秀贤和「洪海仁」金智媛这对结婚三年的夫妻，如何在面对离婚危机之际，发生宛若奇迹的二次恋爱。二人在剧中的甜蜜互动，以及令人意想不到的翻转剧情，让该剧自开播以来就屡创收视新巅峰，更被誉为2024年度必追韩剧。大结局收视率不但成功超越《爱的迫降》的21.6％，更以24.9％创下tvN历代电视剧最高收视率！金秀贤和金智媛这对「洪白CP」在剧中的互动犹如现实情侣，闪瞎网友；不少网友更狂敲碗假戏真做，洪白CP原地结婚！



另外，金秀贤在剧中有不少令人瞩目的可爱彩蛋部分，包括在《梦想起飞Dream High》中秀智的撩男必杀技「露牙龈憨笑」，以及《三流之路》中金智媛的「爱罗的天生可爱」撒娇等。而不久之前在《泪之女王》特别篇中，曝光了一系列片场NG花絮，没想到频频笑场、莫名的NG或是做出奇特举止的演员，竟然是金秀

贤！



金秀贤见面会的票价以及公开售票时间等详情将稍后公告，各位粉丝们记住留意最新消息准备抢飞啦！

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