【韩网热门】张员瑛说平时喜欢读《论语》

IVE成员张员瑛近日做客张度练网综，聊到休息时间喜欢在家读书，喜欢《论语》：「有很多有触动的内容，值得学习。 比如『君子坦荡荡，小人长戚戚』，很给人心灵的安慰。 我们要成为君子，幸福地生活呀。」

原PO表示，难怪张员瑛一直精神强悍游刃有余，原来是通过读书扩大了格局。



▽关於《论语》的对话从11分45秒开始：



韩国网友评论：

1. 张员瑛究竟怎么回事，我到现在都没找到她的缺点

2. 她好像超人... 虽然不知内心，但看起来就是一直完美

3. 看评论感到韩国人读书量真是少得可怜，之前还骂许允眞读书是人设... 读书又不是了不起的事，别什么都骂人设好吗，在外国读书只是生活的一部份，真丢人

4. 我也看了这期《Salon Drip》，真的很了不起

5. 读书是好习惯

6. 因为是中国人所以读《论语》吧...（*正赞倒赞数约1:2）

7. 一看就是酱狗（*짱깨，贬低中国人的称呼）（*正赞倒赞数差不多）

8. 也许她看中文原文比较省力（*正赞倒赞数约2:1）

9. 人设有点过了... kk

10. 哇负面留言们的智能水准是真实的吗？ … 论语并不是很难的书，就是解释名言和四字成语、像伊索寓言那样讲事例，比如三人行必有我师之类~傻瓜们呐

11. 不管张员瑛是不是中国人，《论语》是我们父辈很多人读的，为什么有些人自己不读就说别人摆出中国人架势呢？ 哲学系也读很多中国书籍

12. 居然说她太超过... 留言吓到我，读《论语》就是太超过？ 大家小时候没读过吗？ 是推荐图书啊

13. ？？ 因为自己只看网漫就不允许偶像读书吗...

14. 真的很推荐《论语》，因为是毕业必修课所以读的，发现读完后看社会的视角都不一样了

15. 有时间写恶评不如多读书吧

出处：https://pann.nate.com/talk/372518664

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