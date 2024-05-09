《泪之女王》朴成焄：失去名字但相当自豪被叫「宰隽」！父亲无条件支持，母亲却希望别再演坏人～

接连因演出《黑暗荣耀》及《泪之女王》反派角色而人气直升的演员朴成焄，日前登上《You Quiz》提到自己与家人穷困的过往，也在节目中流下眼泪，已是人气演员的他，更被称作「失去自己名字的演员」，对於大家都以「宰隽」来称呼他，他认为身为演员，这是很自豪的一件事。

虽然朴成焄因为演出反派角色而人气直升，父亲很支持他，相反的，母亲却希望他别再演出恶角。他更在访谈时当场透露了演出《泪之女王》尹殷盛的秘诀，譬如眼神空洞，声音无力，却在突然之间大声飙骂，朴成焄也分析了尹殷盛这个缺乏爱又偏向疯狂的角色，以这样的模式演绎出来。因为缺乏母爱，一辈子都不知道怎么接受与如何给予爱，只是疯狂爱海仁，被逼急了最后拿出枪，一段扭曲的爱情，朴成焄觉得尹殷盛被枪决是最好的结局。



朴成焄更精准地分析了《黑暗荣耀》中的全宰隽及《泪之女王》中的尹殷盛在表现上有所不同，因为这两个角色的过往成长史有很大的不同，全宰隽这个角色有点在讥讽富贵，总带有冷嘲热讽的语气，而尹殷盛则是个性扭曲，情绪起伏很大，瞬间会爆发的类型。



朴成焄也对在《泪之女王》中饰演他母亲的李美淑致上感谢，他说前辈只是静静站著就已经有强烈气场与存在感，自我管理相当严格，对后辈却是很宽容，拥有女中豪杰的面貌。还有剧中的情敌金秀贤演员，朴成焄直接被圈粉，他说金秀贤有著哀切的眼神，搭配他的嗓音，有点渗透的魔力，虽然金秀贤年纪比他小，但却有更多担任主角的经验，让朴成焄甘愿成为他的粉丝，他与金秀贤也拥有同样的MBTI，很欣赏金秀贤总降低自己的姿态而柔和地缓解著现场的气氛。而金智媛演员则让朴成焄觉得像是「教会姐姐」的类型，正直谦虚又善良有礼貌。



朴成焄并不避讳谈论自己贫穷的过往，他也认为贫穷与自卑感在他的演技之路上产生了很大的作用力，他自认演技不足於是处处观察别人，更因为贫穷而到处打工，做过许多工作。能够开启反派之路也是拜《黑暗荣耀》金银淑作家所赐，虽然曾有报导写他「长得不像反派」，金银淑作家却思考著如何这样的人穿上了反派的衣服（设定）会如何？果然坏事做尽的全宰隽，让朴成焄被骂得最惨，就连外国人也曾DM过来骂他。



从话剧到电视剧，朴成焄在演技以及发声上也做了不少调整，在话剧舞台自然是要大声到所有人都听见，并且动作要大，特写定格，但在摄影机前演戏的话，就必须收敛很多，自己常常透过影片练习。6月的朴成焄仍将投入话剧的演出，而下一部电视剧作品《鱿鱼游戏2》也将与大家见面。



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