【第60届百想艺术大赏】红毯现场！出席名单超华丽，这些男神女神都来了！

（封面图源：TVDaily）
《第60届百想艺术大赏》将在今晚（7日）隆重举行，今年一样由申东烨、秀智和朴宝剑担任典礼主持人，据传出席的艺人有100名，先一起来看看红毯照吧！
（延伸阅读：竞争太激烈！《百想艺术大赏》入围名单公开：《泪之女王》金秀贤、《恋人》南宫珉、《异能》柳承龙等角逐「视帝」）
▼申东烨、秀智、朴宝剑
申东烨、秀智、朴宝剑（图源：TVDaily）
▼秀智
秀智（图源：TVDaily）
▼朴宝剑
朴宝剑（图源：TVDaily）
▼申东烨
申东烨（图源：TVDaily）
▼高允贞
高允贞（图源：TVDaily）
▼李到晛
李到晛（图源：TVDaily）
▼南宫珉
南宫珉（图源：TVDaily）
▼金亨瑞（BIBI）
金亨瑞（BIBI）（图源：TVDaily）
▼李姃垠
李姃垠（图源：TVDaily）
▼高旻示
高旻示（图源：TVDaily）
▼安宰洪
安宰洪（图源：TVDaily）
▼郑秀晶（Krystal）
郑秀晶（Krystal）（图源：TVDaily）
▼安俞真
安俞真（图源：TVDaily）
▼金高银
金高银（图源：TVDaily）
▼黄晸珉
黄晸珉（图源：TVDaily）
▼刘在锡
刘在锡（图源：TVDaily）
▼罗PD、李末年（沉著男）
罗PD、李末年（沉著男）（图源：TVDaily）
▼金秀贤
金秀贤（图源：TVDaily）
▼李炳宪
李炳宪 （图源：TVDaily）
▼严正化
严正化（图源：TVDaily）
▼柳演锡
柳演锡（图源：TVDaily）
▼郑雨盛
郑雨盛（图源：TVDaily）
▼旗安84
旗安84（图源：TVDaily）
▼宋仲基
宋仲基（图源：TVDaily）
▼罗美兰
罗美兰（图源：TVDaily）
▼安恩真
安恩真（图源：TVDaily）
▼李恩智
李恩智（图源：TVDaily）
▼林智妍
林智妍（图源：TVDaily）
▼柳承龙
柳承龙（图源：TVDaily）
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