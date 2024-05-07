【第60届百想艺术大赏】红毯现场！出席名单超华丽，这些男神女神都来了！

《第60届百想艺术大赏》将在今晚（7日）隆重举行，今年一样由申东烨、秀智和朴宝剑担任典礼主持人，据传出席的艺人有100名，先一起来看看红毯照吧！

（延伸阅读：竞争太激烈！《百想艺术大赏》入围名单公开：《泪之女王》金秀贤、《恋人》南宫珉、《异能》柳承龙等角逐「视帝」）

▼申东烨、秀智、朴宝剑



▼秀智



▼朴宝剑



▼申东烨



▼高允贞



▼李到晛



▼南宫珉



▼金亨瑞（BIBI）



▼李姃垠



▼高旻示



▼安宰洪



▼郑秀晶（Krystal）



▼安俞真



▼金高银



▼黄晸珉



▼刘在锡



▼罗PD、李末年（沉著男）



▼金秀贤



▼李炳宪



▼严正化



▼柳演锡



▼郑雨盛



▼旗安84



▼宋仲基



▼罗美兰



▼安恩真



▼李恩智



▼林智妍



▼柳承龙



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