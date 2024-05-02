幻想恋爱喜剧《虽然不是英雄》5月4日即将首播：张基龙＋千玗禧呈现甜蜜又带有悲伤的恋情

即将迎来首播的JTBC新剧《虽然不是英雄》接档李宝英悬疑作品《Hide》与观众们见面，也是相隔3年再回归小萤幕的张基龙退伍后首部作品，今日导演与主要演员们举办了制作发表会。

《虽然不是英雄》是一部幻想罗曼史电视剧，描述虽然拥有与众不同的能力，却没能救出任何人的男子，最终却解救了命中注定的她。男子与被一般人同化而失去超能力的家人们，与这位女子也交织出与众不同，充满欢笑与感动的精采故事。以下整理出观前看点：



＃剧名《虽然不是英雄》但其实是真英雄

导演表示剧名虽写著「虽然不是」但也隐喻著「以前曾是」，故事就以想找回过往英雄的能力为起点，期间也充满了爱情元素。导演表示这是一部很现实的英雄作品，状况不断，即使在现实环境中也会有奇幻，於是把现实加入奇幻，也让奇幻归於现实。导演表示每位演员都相当重要，现代人对於家庭的意义与价值也正在发生改变，这部作品中也呈现许多家人在大家心目中的重量。



＃张基龙睽违3年的回归作品，与千玗禧搭档的化学反应

张基龙表示这是他第一次接触到的角色类型，能够展现出连自己都无法预期的演技，让他相当兴奋。导演说到选择张基龙的原因，是导演想找一位父亲「连自己能做什么都不知道」「看起来有些心酸却又有点令人发笑」，张基龙能够呈现这样的特质。



张基龙也表示千玗禧是自己一直想要合作的女演员，虽然两人在剧中的爱情甜蜜又带有悲伤，但也有互相支持的感觉。千玗禧也表示与张基龙的首次相遇相当有趣，两人似乎是在各自工作的不同场域中相见了，拍摄过程中也感觉到导演的眼光很出众。千玗禧也害羞表示自己没有演过太多爱情方面的题材，这次也开心参与张基龙时隔三年的回归作品，两人的合作非常有默契。



＃秀贤的特殊装扮，每次需花上7～8小时

身材姣好，已进军好莱坞的女星秀贤，在本次先行公开的剧照中大家也看得出来她即将变身一位胖女孩，这特殊化妆光完成的时间，每次都必须花上近8小时，她也说自己很爱挑战新事物，而经纪人在递给她这份剧本时也问到「角色外型不是很好看，这样也没关系吗？」不过导演说即使被秀贤拒绝，仍然会尽力说服邀请她出演，导演看中的是她眼神中蕴含的人情味，并且拥有演出喜剧的潜力。秀贤还加码爆料「导演希望我今天就以胖子现身」令全场爆笑不已。



《虽然不是英雄》将在5月4日晚间首播。

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