幻想戀愛喜劇《雖然不是英雄》5月4日即將首播：張基龍＋千玗禧呈現甜蜜又帶有悲傷的戀情

即將迎來首播的JTBC新劇《雖然不是英雄》接檔李寶英懸疑作品《Hide》與觀眾們見面，也是相隔3年再回歸小螢幕的張基龍退伍後首部作品，今日導演與主要演員們舉辦了製作發表會。

《雖然不是英雄》是一部幻想羅曼史電視劇，描述雖然擁有與眾不同的能力，卻沒能救出任何人的男子，最終卻解救了命中注定的她。男子與被一般人同化而失去超能力的家人們，與這位女子也交織出與眾不同，充滿歡笑與感動的精采故事。以下整理出觀前看點：



＃劇名《雖然不是英雄》但其實是真英雄

導演表示劇名雖寫著「雖然不是」但也隱喻著「以前曾是」，故事就以想找回過往英雄的能力為起點，期間也充滿了愛情元素。導演表示這是一部很現實的英雄作品，狀況不斷，即使在現實環境中也會有奇幻，於是把現實加入奇幻，也讓奇幻歸於現實。導演表示每位演員都相當重要，現代人對於家庭的意義與價值也正在發生改變，這部作品中也呈現許多家人在大家心目中的重量。



＃張基龍睽違3年的回歸作品，與千玗禧搭檔的化學反應

張基龍表示這是他第一次接觸到的角色類型，能夠展現出連自己都無法預期的演技，讓他相當興奮。導演說到選擇張基龍的原因，是導演想找一位父親「連自己能做什麼都不知道」「看起來有些心酸卻又有點令人發笑」，張基龍能夠呈現這樣的特質。



張基龍也表示千玗禧是自己一直想要合作的女演員，雖然兩人在劇中的愛情甜蜜又帶有悲傷，但也有互相支持的感覺。千玗禧也表示與張基龍的首次相遇相當有趣，兩人似乎是在各自工作的不同場域中相見了，拍攝過程中也感覺到導演的眼光很出眾。千玗禧也害羞表示自己沒有演過太多愛情方面的題材，這次也開心參與張基龍時隔三年的回歸作品，兩人的合作非常有默契。



＃秀賢的特殊裝扮，每次需花上7～8小時

身材姣好，已進軍好萊塢的女星秀賢，在本次先行公開的劇照中大家也看得出來她即將變身一位胖女孩，這特殊化妝光完成的時間，每次都必須花上近8小時，她也說自己很愛挑戰新事物，而經紀人在遞給她這份劇本時也問到「角色外型不是很好看，這樣也沒關係嗎？」不過導演說即使被秀賢拒絕，仍然會盡力說服邀請她出演，導演看中的是她眼神中蘊含的人情味，並且擁有演出喜劇的潛力。秀賢還加碼爆料「導演希望我今天就以胖子現身」令全場爆笑不已。



《雖然不是英雄》將在5月4日晚間首播。

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