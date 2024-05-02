自我管理太彻底！IVE张员瑛在家也不松懈，端坐追剧、只有睡觉会躺下

女团IVE成员张员瑛是出名的自我管理严格，不仅舞台和签售每次都竭尽全力，平时也时刻保持端正挺拔的体态、在人群中十分夺目。 原来这种管理习惯已经融入血液！

IVE近日做客刘在锡的网路节目《mini藉口罢了》，今日公开的影片中聊到休息时喜欢做什么，张员瑛表示会宅在家追剧。 刘在锡在家喜欢躺著还是斜靠沙发之类，张员瑛给出了意外答案：「很奇怪，我在家除了睡觉的时候，一次也没有躺下过。 」



张员瑛表示在家一直有许多事要做、十分忙碌，Rei也表示端坐反而是张员瑛最舒服的姿势。 刘在锡打趣说现在的坐姿有些僵硬，张员瑛笑答：「现在开始意识到这件事了，就算想靠也不能靠啦！」



张员瑛曾多次被拍到招牌坐姿，例如去年7月参加三星电子新品发布会，就连滑手机都是抬起手来保持后背和脖子端正：



今年3月飞巴黎参加时装周在机场候机时，一名路人发现很多人在拍她便问她是谁，张员瑛便用路人电脑检索自己的IG帐号出来。 路人拍下感到震惊的瞬间，镜头扫到正在用手机的张员瑛，依然是双腿并拢后背挺直的姿态，真的是把自我管理刻入DNA的人啊！



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