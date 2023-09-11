BIGBANG GD权志龙&李洙赫&李宰旭&韩智贤&THE BOYZ柱延&LOCO等出席品牌活动

韩国潮流品牌WE11DONE本月7日在首尔江南区COEX举办发布活动，圈中好友GD（G-Dragon，权志龙）与演员李洙赫、李宰旭、韩志贤、金敏俊、THE BOYZ柱延、rapper LOCO、Sik-K、金娜怜、金亚炫、模特Irene等出席。

GD（G-Dragon，权志龙）：





李洙赫：



李宰旭：



韩智贤：





金敏俊：



THE BOYZ柱延：





LOCO：



Sik-K：



金娜怜：





金亚炫：



模特Irene：





WE11DONE是2015年创立的年轻品牌，主理人是GD亲姊姊权达美与设计师好友郑惠珍。 两人在2014年在首尔合作创办精品买手集合店Rare Market，次年自创该品牌。

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