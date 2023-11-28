表面上是艺人，实际上是真财阀二代！人称「六边形战士」，他家的公司全韩国人都知道

没想到这位歌手竟然是隐藏的财阀二代。

著名通讯软体LINE的母公司NAVER是韩国最大的搜寻引擎网站，也是韩国股票市场上市值最大的社交网站平台公司。而NAVER创始人兼全球投资负责人（GIO）李海珍的儿子正作为歌手活跃在娱乐圈。

这位当代豪门二代就是歌手LØREN，本名李承株（音译），凭藉出众的外形和实力备受粉丝喜欢，被赞有著一张罗曼史剧男主脸。 2020年11月13日LØREN以歌曲《EMPTY TRASH》正式出道，目前隶属於YG娱乐旗下的「THE BLACK LABEL」厂牌，也算是BIGBANG太阳、全昭弥、朴宝剑等人的同门。

LØREN还有个艺名为「Boid」，他以此名作为DJ活跃在各大夜店。2017年G-Dragon的solo专辑《权志龙》的收录曲《Bullshit》的作曲名单也有他的名字。不仅如此，在BLACKPINK的首张正规专辑《THE ALBUM》中，他参与了《Pretty Savage》、《Lovesick Girls》和《You Never Know》的作词，还出演《Lovesick Girls》的男主角。

身高188cm的LØREN宛如行走的衣架，加上帅气的面孔，俘获了不少女粉丝的心，据说有不少粉丝因为他的音乐才华而入坑，又因为其颜值而死心塌地地追随。

因LØREN集齐了家世、财富、颜值、身高、才华和实力，也被大家称为「六边形战士」，不同於性格温润的父亲李海珍，他更自由奔放。不过李海珍从很久之前就透露不会强迫让子女一定要学习公司经营，这也是LØREN能够踏入娱乐圈的一大原因吧。

得知LØREN家庭背景的韩国网友们也惊呆了，纷纷留言称：「确定说的是我认识的那个歌手LØREN？？」、「不好好在娱乐圈混的话，就要回家继承家业了」、「这是真太子爷」、「疯了，根本不知道他是NAVER的太子」等。

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