【韩网热门】《背著善宰跑》19岁善宰vs34岁善宰！网友：背著边佑锡跑

目前开播的韩剧中话题度稳居亚军的《背著善宰跑》又一次通过绝妙ending让观众们念念不忘。

最新一集预告中34岁的大明星柳善宰（边佑锡 饰）即将再次登场，与34岁的任率（金惠奫 饰）重逢，他们将在2023年的时间线里谱写怎样的故事，观众们对此充满了好奇。Theqoo上有网友发起讨论，19岁的善宰vs34岁的善宰，到底要怎么选呢？

19岁高中生善宰



나 34살 류선재땜에 미치겠음 느낌 개좋아 pic.twitter.com/QCMhNPCSH8 — Forever (@was_is_will_) April 23, 2024

34岁顶流明星善宰



나 34살 류선재땜에 미치겠음 느낌 개좋아 pic.twitter.com/QCMhNPCSH8 — Forever (@was_is_will_) April 23, 2024

韩国网友评论：

1. 让我怎么选？我要疯了，选不出来

2. 都是柳善宰啊，是他就行

3. 我爱第一集里的柳善宰

4. 成人柳善宰！！！！

5. 我一直在等成人柳善宰登场啊

6. 他俩都有罪，我在心里给他们判了无期徒刑

7. 我都买了，要多少钱？

8. 年龄不是问题，都是他就行

9. 19岁善宰，真的爱上了他

10. 19岁是初恋，34岁是我现任老公

11. 那我就背著边佑锡跑

12. 我太爱学生时期的善宰了

13. 善宰呀（女主口吻）

14. 19岁，太纯情了，忘不掉

15. 从19岁开始，谈到34岁

16. 两个我都喜欢，但是还没做好送走19岁善宰的准备

17. 34岁太动人了，但是目前出现的几乎都是19岁的他， 忘不了根本忘不了

18. 啊，我又一次为34岁的柳善宰而变成疯子

19. 柳善宰的每一个瞬间我都爱

20. 只要是边佑锡演的柳善宰我都爱

21. 19岁的善宰明亮又帅气，只要看著小率就爱的不行，就如阳光一样明媚

22. 19岁的善宰有多好看，我们都知道啊，还有34岁的善宰又是多么帅气啊，超级期待

原文：https://theqoo.net/square/3197607942

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